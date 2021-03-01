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Little Big — о смерти Анны Кастельянос: Ты будешь вечна в наших клипах

Артистку нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге.

1 марта 2021, 12:28
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Фото © Instagram / littlebigband

Музыканты Little Big выразили соболезнования в связи со смертью экс-участницы группы Анны Кастельянос. Они рассказали, что история коллектива началась с трёх человек: самой Анны, Ильи Прусикина и Олимпии Ивлевой.

"Тихий убийца": экс-участница Little Big Анна Кастельянос умерла от той же болезни, что и Децл

"Тихий убийца": экс-участница Little Big Анна Кастельянос умерла от той же болезни, что и Децл

"Аня, ты была и остаёшься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за всё. Rest in peace, маленький человек с большой историей",написали музыканты в своём инстаграме.

Напомним, что Анну Кастельянос нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. В последнее время 38-летняя певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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