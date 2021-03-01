Принц Гарри назвал свой самый большой страх, который оказался связан с его матерью
Супруги дали интервью известной американской телеведущей.
Фото © Twitter / @Khaleesi_Hodan
CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP— CBS (@CBS) March 1, 2021
Принц Гарри признался, что после выхода из королевской семьи больше всего боится повторения истории, которая произошла с его матерью — принцессой Дианой. Тогда, в 1996 году, после развода с принцем Чарльзом она столкнулась с повышенным вниманием таблоидов.
"Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей (принцессе Диане. — Прим. Лайфа) проходить через это самой столько лет назад", — сказал он в большом интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри.
Напомним, принцесса Диана была замужем за принцем Чарльзом с 1981 до 1996 год, у них два сына. Она погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Долгое время в смерти Леди Ди обвиняли папарацци, которые преследовали её автомобиль. Позже, однако, было доказано, что репортёры не были прямой причиной ДТП.
Что же касается принца Гарри и его супруги Меган Маркл, в начале января прошлого года они объявили об отказе от королевских титулов. Свои королевские обязанности они перестали выполнять 1 апреля 2020 года, а также решили взять новую фамилию. В собственности супругов осталась резиденция Фрогмор-коттедж, затраченные на ремонт которой деньги они пообещали вернуть в бюджет страны. Позже они переехали в США и тайно купили особняк в Санта-Барбаре, где теперь живут со своим сыном Арчи.
Лента новостей
Выбор редакции
Принц Гарри объяснил, почему решил уехать из Великобритании в США
"Троллинг с голливудским бюджетом". Окружение принца Чарльза раскритиковало Netflix за сериал о королевской семье
В МИД заявили, что Россия ответит на новые санкции ЕС по Навальному
Юлия Савичева рассказала, почему провалилась на Евровидении
От всемирной славы к забвению: как погибшая экс-участница Little Big спасалась после ухода из группы
Комментариев: 0