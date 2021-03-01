Принц Гарри назвал свой самый большой страх, который оказался связан с его матерью

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP — CBS (@CBS) March 1, 2021

Принц Гарри признался, что после выхода из королевской семьи больше всего боится повторения истории, которая произошла с его матерью — принцессой Дианой. Тогда, в 1996 году, после развода с принцем Чарльзом она столкнулась с повышенным вниманием таблоидов.

"Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей (принцессе Диане. — Прим. Лайфа) проходить через это самой столько лет назад", — сказал он в большом интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри.

Напомним, принцесса Диана была замужем за принцем Чарльзом с 1981 до 1996 год, у них два сына. Она погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Долгое время в смерти Леди Ди обвиняли папарацци, которые преследовали её автомобиль. Позже, однако, было доказано, что репортёры не были прямой причиной ДТП.

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