Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Политолог — о намерении Трампа снова стать президентом США: Просто риторика

Пока рано оценивать его шансы как кандидата на пост главы Белого дома, уверена эксперт.

1 марта 2021, 11:50

Фото © ТАСС / АР / John Raoux

Заявления Дональда Трампа о том, что он может вновь побороться за президентское кресло, — это просто политическая риторика. При этом его действительно поддерживает довольно большой процент американцев, но, даже несмотря на это, на данном этапе делать какие-либо прогнозы относительно его шансов на выборах-2024 преждевременно. Об этом в беседе с Лайфом заявила доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

"Я думаю, что сам Трамп тоже рефлектирует (по поводу проигрыша на выборах — Прим. Лайфа) — и поэтому сделал такое заявление. И у него есть для этого основания: это довольно большой процент его сторонников. Кроме того, здесь ещё и личные политические амбиции Трампа, который не готов просто так сдавать свои позиции. На данном этапе это просто риторика. Всё-таки должно пройти ещё четыре года, нужно смотреть, как будут действовать демократы и смогут ли они предстать в лучшем свете, чем сам Трамп", — отметила эксперт.

Трамп заявил, что не будет основывать свою политическую партию

Трамп заявил, что не будет основывать свою политическую партию

По её словам, делать прогнозы пока рано и можно рассматривать абсолютно разные варианты развития событий, но многое будет зависеть от того, как США будут решать внутренние проблемы, касающиеся здравоохранения, энергетики, борьбы с коронавирусом.

"Точный прогноз давать сейчас очень смело. Нельзя исключать, что сам Трамп, как драйвер альтернативной силы для демократов, предпримет довольно много усилий и будет стараться мобилизовать свой ядерный электорат", — добавила Войко.

Трамп заявил, что при Байдене США будут зависеть от российской нефти

Трамп заявил, что при Байдене США будут зависеть от российской нефти

Напомним, накануне состоялось первое публичное выступление Дональда Трампа после ухода с должности главы Белого дома. Он допустил, что может ещё раз баллотироваться на высший государственный пост, а также назвал своего преемника Джо Байдена худшим президентом в истории США.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1