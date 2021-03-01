Политолог — о намерении Трампа снова стать президентом США: Просто риторика
Пока рано оценивать его шансы как кандидата на пост главы Белого дома, уверена эксперт.
Фото © ТАСС / АР / John Raoux
Заявления Дональда Трампа о том, что он может вновь побороться за президентское кресло, — это просто политическая риторика. При этом его действительно поддерживает довольно большой процент американцев, но, даже несмотря на это, на данном этапе делать какие-либо прогнозы относительно его шансов на выборах-2024 преждевременно. Об этом в беседе с Лайфом заявила доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.
"Я думаю, что сам Трамп тоже рефлектирует (по поводу проигрыша на выборах — Прим. Лайфа) — и поэтому сделал такое заявление. И у него есть для этого основания: это довольно большой процент его сторонников. Кроме того, здесь ещё и личные политические амбиции Трампа, который не готов просто так сдавать свои позиции. На данном этапе это просто риторика. Всё-таки должно пройти ещё четыре года, нужно смотреть, как будут действовать демократы и смогут ли они предстать в лучшем свете, чем сам Трамп", — отметила эксперт.
По её словам, делать прогнозы пока рано и можно рассматривать абсолютно разные варианты развития событий, но многое будет зависеть от того, как США будут решать внутренние проблемы, касающиеся здравоохранения, энергетики, борьбы с коронавирусом.
"Точный прогноз давать сейчас очень смело. Нельзя исключать, что сам Трамп, как драйвер альтернативной силы для демократов, предпримет довольно много усилий и будет стараться мобилизовать свой ядерный электорат", — добавила Войко.
Напомним, накануне состоялось первое публичное выступление Дональда Трампа после ухода с должности главы Белого дома. Он допустил, что может ещё раз баллотироваться на высший государственный пост, а также назвал своего преемника Джо Байдена худшим президентом в истории США.
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