Учительница из Екатеринбурга лишилась жилищной субсидии из-за "неудачной" фамилии
Педагог была в первой десятке на получение льготы, пока чиновники не решили отсортировать список.
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Учительница из Екатеринбурга лишилась субсидии на строительство жилья из-за "неудачной", по мнению чиновников, фамилии. Анастасия Юрташкина была исключена из программы свердловского Минстроя "Стимулирование развития жилищного строительства", когда её участников решили распределить в алфавитном порядке, а не в хронологическом.
"В 2021 году расчётное число превысило фактическое количество получателей, и несколько человек действительно на этот год выбыли из списка. Если при корректировке бюджета региона появятся дополнительные средства на эти цели, они получат выплаты уже в 2021 году", — прокомментировали ситуацию порталу Ura.ru в региональном Минстрое.
Издание отмечает, что в очереди девушка изначально была десятой из 39 человек, а когда всех вдруг распределили по алфавиту, то девушка оказалась в нём последней. В Минстрое пообещали пересмотреть подход к формированию списков, чтобы избежать в дальнейшем подобной ситуации.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство России продлило программу ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках. Взять кредит на жильё со ставкой 6,5% годовых можно до 1 июля следующего года. Однако эксперты предостерегают от спешной покупки жилья во время пандемии и рекомендуют просчитывать все риски.
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