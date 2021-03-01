В Ульяновске пациентка обвинила врачей в гибели соседки по палате от удушья

Последнее видео пациентки с ковидом перед смертью в ульяновской больнице. Видео © Соцсети

В одной из больниц Ульяновска ведётся проверка после гибели пожилой пациентки с коронавирусом. Женщина на протяжении восьми часов медленно задыхалась, пока врачи отказывались перевести её в реанимацию и взамен капали физраствор. Соседка по палате сняла мучения больной на видео и опубликовала в соцсетях.

В разговоре с Лайфом девушка рассказала, что всё происходило 28 февраля. По её словам, пожилая пациентка была практически обездвижена и испражнялась под себя. Женщине стало плохо, но врачи не оказывали ей необходимую помощь, говорит Ксения. Больной просто прокапали физраствор, из-за чего у неё упало давление, а пульс поднялся. Девушка рассказала, что умирающей женщине давали кислород раза 3–4 минут по 20, но от этого её состояние не улучшалось Тем не менее врачи не спешили переводить её в реанимацию.

"После бессмысленных попыток она попросила меня взять телефон её дочери и сообщить ей, что она умирает. После этих слов я уже не выдержала и побежала с криками на медсестёр, что эту женщину срочно нужно в реанимацию. Тогда медсёстры привезли каталку и увезли её. Состояние её ухудшилось пять дня ещё, а увезли в реанимацию только в час ночи. Спустя пару часов я узнала, что женщина скончалась, хотя ранее она просила помощи у врачей и в предсмертном состоянии лежала в общей палате со всеми нами", — рассказала Ксения.

В региональном управлении Минздрава на запрос Лайфа ответили, что женщина поступила в медучреждение в состоянии средней степени тяжести и получала лечение согласно стандартам оказания медицинской помощи. Дежурный медицинский персонал оказывал помощь пациентке в палате согласно назначению врача, проводилось динамическое наблюдение, состояние стабилизировалось. При ухудшении самочувствия её перевели в палату реанимации и интенсивной терапии. По поручению зампредседателя Правительства Ульяновской области — министра здравоохранения Виктора Мишарина после появления видео по факту данного обращения создана рабочая группа для проведения внеплановой проверки.

Ранее на Ставрополье пациентка умерла во время аборта. Для установления точной причины смерти пациентки и обстоятельств оказания медицинской помощи назначены судебные экспертизы. Правоохранители изъяли медицинскую документацию и вещественные доказательства.

Авторы