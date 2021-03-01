Оскорбляет, названивает и угрожает убить: жительница Подмосковья пожаловалась на преследования бывшего ухажёра

Жительница Подмосковья пожаловалась на преследования настойчивого бывшего ухажёра, который заставляет жить в страхе не только её саму, но и её мать с ребёнком. Мужчина угрожает в соцсетях, создаёт опасные ситуации на дорогах и портит имущество женщины.

50-летний Владимир уже год не даёт прохода 37-летней Екатерине из Люберец. Он не стесняется оскорбительных комментариев в "Инстаграме" бывшей возлюбленной, рисует на дверях в подъезде и названивает в домофон. Недавно мужчина подрезал автомобиль, на котором передвигалась Екатерина, а однажды прямо заявил ей, что наймёт киллера.

Видео предоставлено Лайфу

"Это ужас! Я не могу даже мусор вынести, в магазин сходить! Он названивает в домофон, моя дочь плачет от страха, я дрожу вся! У меня скоро нервный срыв будет", — признаётся жертва преследователя.

По словам Екатерины, в полиции её заявления не принимают, так как не видят для этого достаточных оснований. В то же время на неё вышла другая бывшая девушка Владимира — Яна, которая также стала жертвой преследований. Она рассказала, что после расставания мужчина точно так же портил ей жизнь, рисовал на дверях и подрезал на дорогах.

Лайф связался с Владимиром и услышал альтернативную версию происходящего. По его словам, жертвой преследований является он сам. Мужчина рассказал, что Яна разбила его машину после того, как он ушёл от неё к Екатерине. А Екатерина, в свою очередь, якобы натравила на него охранников похоронного агенства, в котором работает, и пообещала, что те его изобьют.

"Я Яну видел последний раз в начале ноября — она подошла и молотком мне разбила фару машины, после чего я написал заявление. Екатерину я видел в ноябре-декабре, она мне кислотой машину облила. Я уже сам от них прячусь... Они сейчас моим детям звонят и всякие гадости про меня говорят. К моей жене пришли", — заявил Владимир в беседе с Лайфом.

А ранее в СМИ появилась запись разговора полицейских, которые на протяжении нескольких часов игнорировали вызовы в квартиру, где в это время парень убивал бросившую его девушку. Трагедия произошла в начале прошлого года, но широкую огласку история получила только сейчас.

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