Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V"

Официально Евросоюз пока не одобрил применение препарата.

1 марта 2021, 17:31

Фото © Sputnikvaccine.com

Военный самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" приземлился в аэропорту города Кощице. Страна не стала дожидаться регистрации препарата в ЕС, сообщил на пресс-конференции в воздушной гавани премьер-министр республики Игорь Матович.

"Мы начали закупать в РФ вакцины "Спутник V", не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от CoViD-19 умирают десятки наших сограждан", — объяснил Матович.

Власти страны уверены, что закупка российского препарата позволит серьёзно ускорить процесс вакцинации населения.

Названы сроки регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Названы сроки регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

А ранее Лайф сообщал, что в Италии началось расследование в отношении посреднических предложений о поставках в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

сегодня в 16:26

Премьер-министр Словакии настаивает на скорейшей покупке российской вакцины от коронавируса

21 февраля, 23:07

Тайный заговор мировых элит: в Госдуме объяснили, кто захотел отправить в тюрьму Николя Саркози

сегодня в 18:12

Путин поздравил Большунова с золотом чемпионата мира

сегодня в 18:23

Почти половина россиян оказалась не в курсе нового налога на доходы с вкладов

сегодня в 18:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1