Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V"

Военный самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" приземлился в аэропорту города Кощице. Страна не стала дожидаться регистрации препарата в ЕС, сообщил на пресс-конференции в воздушной гавани премьер-министр республики Игорь Матович.

"Мы начали закупать в РФ вакцины "Спутник V", не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от CoViD-19 умирают десятки наших сограждан", — объяснил Матович.

Власти страны уверены, что закупка российского препарата позволит серьёзно ускорить процесс вакцинации населения.

А ранее Лайф сообщал, что в Италии началось расследование в отношении посреднических предложений о поставках в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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