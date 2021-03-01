Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V"
Официально Евросоюз пока не одобрил применение препарата.
Фото © Sputnikvaccine.com
Военный самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" приземлился в аэропорту города Кощице. Страна не стала дожидаться регистрации препарата в ЕС, сообщил на пресс-конференции в воздушной гавани премьер-министр республики Игорь Матович.
"Мы начали закупать в РФ вакцины "Спутник V", не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от CoViD-19 умирают десятки наших сограждан", — объяснил Матович.
Власти страны уверены, что закупка российского препарата позволит серьёзно ускорить процесс вакцинации населения.
А ранее Лайф сообщал, что в Италии началось расследование в отношении посреднических предложений о поставках в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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