СМИ узнали о планах США присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального

Белый дом намерен присоединиться к антироссийским санкциям ЕС из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Ограничительные меры могут ввести уже на текущей неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным инсайдеров, Вашингтон обсуждает возможность ввести единый блок санкций и по ситуации с Навальным, и по приписываемой России хакерской атаке на правительственные учреждения и компании США. По рестрикциям Белый дом намерен скоординироваться с Европейским союзом, отметили собеседники телеканала.

Напомним, ранее о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных причин введения новых ограничений стал арест, а также изменение приговора Алексею Навальному, о чём говорил сам Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.