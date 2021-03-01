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СМИ узнали о планах США присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального

Отмечается, что рестрикции будут касаться и ситуации с блогером, и приписываемой РФ хакерской атаке на объекты в США.

1 марта 2021, 17:44

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Белый дом намерен присоединиться к антироссийским санкциям ЕС из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Ограничительные меры могут ввести уже на текущей неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным инсайдеров, Вашингтон обсуждает возможность ввести единый блок санкций и по ситуации с Навальным, и по приписываемой России хакерской атаке на правительственные учреждения и компании США. По рестрикциям Белый дом намерен скоординироваться с Европейским союзом, отметили собеседники телеканала.

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Напомним, ранее о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных причин введения новых ограничений стал арест, а также изменение приговора Алексею Навальному, о чём говорил сам Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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