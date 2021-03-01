Музыкальный критик усомнился в плагиате Земфирой обложки и названия альбома

Земфира ни у кого не заимствовала название для новой пластинки "Бордерлайн", считает музыкальный критик Сергей Соседов. При этом, по его мнению, идея и не сильно хороша для плагиата — слово "бордерлайн" избито.

"Название альбома неудачно, хотя альбом хороший. Здесь Земфира недоработала, я считаю. У этого Лео тоже неоригинальное название, которое лежит на поверхности. Думаю, что таких названий уже много было — производное от "границы" используется в названиях многих песен, книг. Само слово очень избито. Название должно быть более ярким, сильным", — объяснил Соседов.

Напомним, музыкант Лео Луганский ранее опубликовал посткомментарий по поводу заимствованного стиля обложки нового альбома Земфиры.

Напомним, "Бордерлайн" стал первым альбомом певицы после восьмилетнего перерыва. Он состоит из 12 композиций, его можно прослушать на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс.Музыка", YouTube Music, в социальной сети "ВКонтакте", а также в мобильном приложении BOOM.

Авторы