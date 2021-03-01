Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении
Глава кабмина объявил о планах заняться принятием новой конституции.
Фото © ТАСС / Погосян Степан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна может перейти от парламентской формы правления к полупрезидентской. Об этом он заявил на митинге своих сторонников, который прошёл сегодня на площади Республики в Ереване.
"Думаю, что пришло время констатировать, что мы должны в октябре инициировать принятие новой конституции или принять поправки. И да, переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием", — сказал председатель правительства.
После своего обращения премьер объявил о начале шествия по улицам города, которое должно закончиться на площади Мясникяна. Там митингующие вместе с Пашиняном почтят память жертв 1 марта 2008 года, когда в ходе протестов по итогам президентских выборов погибло десять человек, в том числе и два полицейских.
Ранее Лайф сообщал, что Никол Пашинян встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном и обсудил с ним сложившуюся в последние дни политическую обстановку в стране.
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