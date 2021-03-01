Турчак спрогнозировал обновление половины партийного списка "Единой России"

Партия запустила процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней. В ней смогут принять участие все зарегистрированные на территории страны избиратели.

Список "Единой России" на выборы в Госдуму по итогам партийных праймериз может обновиться наполовину. Такой прогноз в понедельник озвучил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По словам политика, обновление предстоит "и качественное, и количественное".

"Мой прогноз очень высокий. По округам с высокой долей вероятности победит тот, кто сейчас является депутатом, потому что у него есть своя сетка, а по спискам, думаю, обновление будет около 50 процентов", — заявил журналистам Турчак.

Он отметил, что с середины марта начнётся регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования. До 29 апреля "Единая Россия" будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. По словам Турчака, это будет не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура: избирателей будут верифицировать через портал госуслуг.

Напомним, что выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ и 39 региональных парламентов.