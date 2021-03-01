Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Одиночество и любимая собака: Лайф узнал о последних днях жизни экс-участницы Little Big

Рядом с Кастельянос не было друзей и родственников, только преданный питомец.

1 марта 2021, 16:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/annakast/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">annakast</a></p>

Фото © Instagram / annakast

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос последние дни жизни провела в одиночестве, без друзей и родных. Артистка еле передвигалась, что сделало поход в аптеку или за продуктами практически невыполнимым. От безысходности прибегла к помощи волонтёров, рассказал Лайфу источник.

Из друзей и родственников у Кастельянос была только сестра, с которой она не общалась. Волонтёры навещали женщину несколько раз: приносили лекарства и еду, кормили её собаку. Им артистка жаловалась на сильные боли и врачей, которые отказывались к ней ехать. Впоследствии в скорую позвонили волонтёры и женщине оказали помощь. Ей поставили диагноз "радикулит" и выписали все необходимые лекарства. Также стало известно о её травме копчика и проблемах с желудком.

"Тихий убийца": экс-участница Little Big Анна Кастельянос умерла от той же болезни, что и Децл

"Тихий убийца": экс-участница Little Big Анна Кастельянос умерла от той же болезни, что и Децл

Но в связи с третьей группой инвалидности и диагнозом "ахондроплазия" Кастельянос не становилось лучше. Она отказывалась от госпитализации, поскольку, по её мнению, никто не смог бы покормить её любимого питомца. Впоследствии волонтёры потеряли с ней связь. Они пытались узнать о состоянии девушки, но, прибыв к ней домой, увидели печальную картину.

Кардиолог объяснил, почему болезнь, погубившую Анну Кастельянос, называют "тихим убийцей"

Кардиолог объяснил, почему болезнь, погубившую Анну Кастельянос, называют "тихим убийцей"

Напомним, что Анну Кастельянос нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. В последнее время 38-летняя певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Бывшая жена солиста Little Big впервые высказалась о его романе с Таюрской, которую считала подругой

сегодня в 15:17

"Хорошо себя чувствовала": Соседей шокировала смерть экс-участницы группы Little Big

сегодня в 12:35

"Стресс и хейт всему виной": Боня рассказала о скандале на съёмках шоу с Анной Седоковой

сегодня в 15:03

Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении

сегодня в 16:50

Турчак спрогнозировал обновление половины партийного списка "Единой России"

сегодня в 16:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1