Одиночество и любимая собака: Лайф узнал о последних днях жизни экс-участницы Little Big

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос последние дни жизни провела в одиночестве, без друзей и родных. Артистка еле передвигалась, что сделало поход в аптеку или за продуктами практически невыполнимым. От безысходности прибегла к помощи волонтёров, рассказал Лайфу источник.

Из друзей и родственников у Кастельянос была только сестра, с которой она не общалась. Волонтёры навещали женщину несколько раз: приносили лекарства и еду, кормили её собаку. Им артистка жаловалась на сильные боли и врачей, которые отказывались к ней ехать. Впоследствии в скорую позвонили волонтёры и женщине оказали помощь. Ей поставили диагноз "радикулит" и выписали все необходимые лекарства. Также стало известно о её травме копчика и проблемах с желудком.

Но в связи с третьей группой инвалидности и диагнозом "ахондроплазия" Кастельянос не становилось лучше. Она отказывалась от госпитализации, поскольку, по её мнению, никто не смог бы покормить её любимого питомца. Впоследствии волонтёры потеряли с ней связь. Они пытались узнать о состоянии девушки, но, прибыв к ней домой, увидели печальную картину.

Напомним, что Анну Кастельянос нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. В последнее время 38-летняя певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

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