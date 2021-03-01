ЕСПЧ согласился рассмотреть требование России об отмене обеспечительных мер по Навальному
Ранее суд призвал освободить осуждённого блогера.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит требование Министерства юстиции РФ об отмене обеспечительных мер в отношении осуждённого в России Алексея Навального. Об этом рассказал замглавы министерства Михаил Гальперин.
"Процессуальный документ официально направлен в суд с просьбой пересмотреть решение и признать неприемлемой ту жалобу, которая была принята. <...> Он принят судом к рассмотрению", — приводит слова Гальперина ТАСС.
По его словам, в решении ЕСПЧ, которое было вынесено по делу Навального, не было ссылок на конкретные факты и нормы Конвенции по правам человека. В то же время все необходимые ссылки, обосновывающие отказ России освобождать блогера, Минюст РФ прикрепил к направленным в Страсбургский суд документам.
Напомним, 17 февраля ЕСПЧ потребовал освободить осуждённого Алексея Навального. В Минюсте РФ такую возможность исключили и назвали требование грубым вмешательством в работу судебной системы страны.
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