Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лукашенко освободил старшего сына от должности своего помощника

Виктор Александрович возглавит Национальный олимпийский комитет республики.

1 марта 2021, 16:06
<p>Фото © ТАСС / Костюченко Денис</p>

Фото © ТАСС / Костюченко Денис

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил своего сына Виктора от должности помощника по национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Виктор Лукашенко освобождён от должности помощника президента Белоруссии по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля", — говорится в сообщении.

"Режим падёт": Тихановская сделала прогноз о скорой отставке Лукашенко

"Режим падёт": Тихановская сделала прогноз о скорой отставке Лукашенко

Напомним, 26 февраля Виктор был избран на должность президента Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Лукашенко-старший тогда пообещал, что после этого его сын не будет госслужащим, его освободят от должности помощника по нацбезопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Ранее Лукашенко заявлял, что ни один его ребёнок не будет президентом Белоруссии после него. Также он назвал главные условия своего ухода из власти. По его словам, в республике должен установиться "мир и порядок", а у сторонников нынешнего режима "ни один волос упасть не должен".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1