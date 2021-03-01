Лукашенко освободил старшего сына от должности своего помощника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил своего сына Виктора от должности помощника по национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы республики .

"Виктор Лукашенко освобождён от должности помощника президента Белоруссии по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля Виктор был избран на должность президента Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Лукашенко-старший тогда пообещал, что после этого его сын не будет госслужащим, его освободят от должности помощника по нацбезопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".