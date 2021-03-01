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Сына экс-депутата из Астрахани отправили под арест за нападение на полицейских после "голого" тарана

Суд избрал для него административное наказание.

1 марта 2021, 17:25

Сына бывшего депутата, который в голом виде ездил по Астрахани и сбил нескольких пешеходов, врезавшись в другую машину, арестовали на десять суток. Пока что поводом для наказания стало не ДТП, а неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

"Он признан виновным по статье 19.3 КоАП. Назначено десять суток ареста", — сообщили в пресс-службе суда.

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Как уже сообщал Лайф, ДТП произошло утром 28 февраля. Молодой человек на автомобиле Toyota врезался в Hyundai, сбил военного прокурора с супругой на пешеходном переходе, а потом сцепился с полицейскими. При этом за рулём виновник аварии находился без штанов и нижнего белья. Пешеходы и водитель легковушки попали в больницу с различными переломами и травмами. Позже Лайф выяснил, что голый водитель является сыном экс-депутата.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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