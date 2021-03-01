Битва за Кубок Гагарина начинается: сумеет ли "Спартак" лишить ЦСКА чемпионства

Как и год назад, первым в турнирной таблице КХЛ финишировал столичный ЦСКА. В последнем матче регулярки армейцы с минимальным счётом обыграли "Ак Барс" и в шестой раз в истории лиги забрали Кубок Континента (приз вручается победителю регулярного чемпионата) в свой московский офис.

По итогам гладкого чемпионата определились все 16 участников плей-офф, которые начиная с 2 марта вступят в бескомпромиссную борьбу за главный трофей лиги — Кубок Гагарина.

Кто из команд КХЛ разочаровал?

Скриншот © КХЛ

В этом сезоне в Континентальной хоккейной лиге впервые был задействован жёсткий потолок зарплат с установленной планкой в 900 миллионов рублей, который должен поспособствовать здоровой конкуренции среди команд. Теоретически это должно было выравнять составы команд и сделать борьбу за места в плей-офф более острой и непредсказуемой. Но пока в весенней сетке КХЛ мы видим привычные названия, каких-либо сенсаций этот регулярный чемпионат нам не принёс. За исключением разве что минского "Динамо", впервые с сезона 2016/17 пробившегося в плей-офф.

Все семь клубов, которые оказались за чертой весеннего хоккея, давно потеряли шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Особняком среди аутсайдеров стоит только подольский "Витязь". Богатыри до последнего вели борьбу со "Спартаком" за восьмое место в Западной конференции, однако подмосковный клуб провалил концовку чемпионата и, к разочарованию своих болельщиков, был вынужден завершить сезон.

На Востоке вопросы имеются прежде всего к "Сибири". Имея неплохой состав, снежинки не выполнили задачу минимум и не вышли в плей-офф, хоть и ударно провели концовку регулярки. Теперь у главного тренера Николая Заварухина вместо жарких ледовых битв будет достаточно времени для анализа своих ошибок.

Кто порадовал?

Третий год подряд лучшим клубом гладкого чемпионата становится столичный ЦСКА. Система игры армейцев даёт возможность тренеру Игорю Никитину развивать клуб, невзирая на потери звёздных хоккеистов. Но всё же заменить в важных матчах таких мастеров, как Капризов, Григоренко, Сорокин, которые перебрались в НХЛ, невероятно сложно. Поэтому у соперников есть шанс на успех.

Порадовал СКА. Петербуржцы разгрузили зарплатную ведомость игроков, отказавшись от жирных контрактов и сделав ставку на молодёжь. Но всё же главное испытание для команды Валерия Брагина будет в плей-офф. Отметим также хорошую игру ярославского "Локомотива" и московского "Динамо". Бело-голубые, к слову, выиграли 11 матчей из 12 последних и в отличном функциональном настроении начинают путь к заветному кубку.

6 Кубков Континента за последние 7 лет – впечатляющий результат от @hccska. pic.twitter.com/mYTVl3z41D — КХЛ (@khl) February 28, 2021

В соседней конференции всю регулярку тон задавал казанский "Ак Барс". Подопечные Дмитрия Квартального имели шансы выиграть этот спринт длиной в 60 игр, однако в финальной битве уступили первую строчку в общей турнирной таблице ЦСКА.

Так же ровно прошёл регулярку и омский "Авангард". Ястребы в ходе чемпионата укрепились звёздным хоккеистом Ильёй Ковальчуком, у которого есть огромный багаж опыта участия в матчах на вылет. Отметим и магнитогорский "Металлург" с уфимским "Салаватом Юлаевым": обе команды пребывают в полном порядке и готовы побороться за трофей.

Самые крутые противостояния первого раунда Кубка Гагарина

В Западной конференции выделим две пары, в которых, по нашему мнению, намечается нешуточная борьба. Московская вывеска ЦСКА — "Спартак" говорит сама за себя. И не так важно, что армейцы выиграли регулярку у спартаковцев с отрывом в 28 очков, сейчас это не имеет никакого значения. Плей-офф тем и прекрасен, что зачастую команда, едва пробившаяся в заветную восьмёрку, может сенсационно обыграть однозначного фаворита. Такое мы видели уже не раз. Особенно часто это случается в Национальной хоккейной лиге, но и в КХЛ известны случаи победы аутсайдеров над лидерами.

Вторая пара Запада, на которую стоит обратить внимание, — это "Локомотив" против "Йокерита". Оба коллектива примерно равны по силе и обладают высококлассными мастерами, способными решить исход игры в свою пользу. Соперники завершили регулярный чемпионат по соседству, заняв четвёртое и пятое место соответственно.

И всё же железнодорожники имеют преимущество над шутами. Дело в том, что "Йокерит" по решению боссов клуба и финских властей из-за коронавирусных ограничений проведёт весь плей-офф на выезде. И даже свои домашние матчи серии они будут играть на площадке своего соперника.

В двух других четвертьфиналах Запада столичное "Динамо" сыграет с неуступчивой череповецкой "Северсталью", а СКА попробует не дать ни единого шанса на итоговый успех минскому "Динамо".

В Восточной конференции жаркой предвидится серия между "Авангардом" и "Автомобилистом". Омичи в этой паре являются фаворитами. Команда Боба Хартли два года назад уже доходила до финала Кубка Гагарина и попробует это повторить снова. Что касается "Автомобилиста", то плей-офф для подопечных Билла Питерса намечается непростым. В регулярке дела у команды в последнее время складывались не самым лучшим образом. Как итог — седьмое место на Востоке и неприятный соперник по стартовому раунду плей-офф.

Все пары первого раунда Кубка Гагарина

ЦСКА (Москва) — "Спартак" (Москва)

СКА (Санкт-Петербург) — "Динамо" (Минск)

"Динамо" (Москва) — "Северсталь" (Череповец)

"Локомотив" (Ярославль) — "Йокерит" (Хельсинки)

"Ак Барс" (Казань) — "Торпедо" (Нижний Новгород)

"Авангард" (Омск) — "Автомобилист" (Екатеринбург)

"Металлург" (Магнитогорск) — "Барыс" (Астана)

"Салават Юлаев" (Уфа) — "Трактор" (Челябинск)

Фото © КХЛ

Имя нового чемпиона мы узнаем не позднее 30 апреля. Именно на эту дату запланирован седьмой матч финальной серии, если, конечно, в нём будет потребность.

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