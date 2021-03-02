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Экс-президента "Барсы" временно отпустили из-под стражи

На свободу вышел также его советник и правая рука Жауме Масферрер.

2 марта 2021, 11:52
<p>Жозеп Бартомеу. Фото © <a href="https://www.fcbarcelona.com/en/club/photos/792279" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт ФК "Барселона"</a></p>

Жозеп Бартомеу. Фото © Официальный сайт ФК "Барселона"

Бывшего президента испанского футбольного клуба "Барселона" Жозепа Бартомеу, который был задержан по подозрению в коррупции, временно отпустили из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Каталонии.

Вместе с Бартомеу был задержан его советник и правая рука Жауме Масферрер. Оба являются подозреваемыми в деле "о ненадлежащем распоряжении имуществом и коррупции в бизнесе", которое было открыто в мае 2020 года. По версии следствия, фигуранты организовали в Сети травлю противников руководителей "Барсы". При этом, по некоторым данным, исполнителям клуб заплатил за данные услуги в шесть раз больше обычных расценок за работу по созданию контента.

"Они воспользовались своим правом не давать показания, и судья приняла решение об [их] временном освобождении", — пояснили в судебной инстанции.

СМИ: Полиция арестовала экс-президента "Барселоны"

СМИ: Полиция арестовала экс-президента "Барселоны"

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что Бартомеу предъявили обвинение в коррупции. Спустя месяц он покинул свой пост в "Барсе". В марте состоятся выборы нового президента футбольного клуба.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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