Экс-президента "Барсы" временно отпустили из-под стражи

Вместе с Бартомеу был задержан его советник и правая рука Жауме Масферрер. Оба являются подозреваемыми в деле "о ненадлежащем распоряжении имуществом и коррупции в бизнесе", которое было открыто в мае 2020 года. По версии следствия, фигуранты организовали в Сети травлю противников руководителей "Барсы". При этом, по некоторым данным, исполнителям клуб заплатил за данные услуги в шесть раз больше обычных расценок за работу по созданию контента.