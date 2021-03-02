Экс-президента "Барсы" временно отпустили из-под стражи
На свободу вышел также его советник и правая рука Жауме Масферрер.
Жозеп Бартомеу. Фото © Официальный сайт ФК "Барселона"
Бывшего президента испанского футбольного клуба "Барселона" Жозепа Бартомеу, который был задержан по подозрению в коррупции, временно отпустили из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Каталонии.
Вместе с Бартомеу был задержан его советник и правая рука Жауме Масферрер. Оба являются подозреваемыми в деле "о ненадлежащем распоряжении имуществом и коррупции в бизнесе", которое было открыто в мае 2020 года. По версии следствия, фигуранты организовали в Сети травлю противников руководителей "Барсы". При этом, по некоторым данным, исполнителям клуб заплатил за данные услуги в шесть раз больше обычных расценок за работу по созданию контента.
"Они воспользовались своим правом не давать показания, и судья приняла решение об [их] временном освобождении", — пояснили в судебной инстанции.
Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что Бартомеу предъявили обвинение в коррупции. Спустя месяц он покинул свой пост в "Барсе". В марте состоятся выборы нового президента футбольного клуба.
Выбор редакции
Стала известна баснословная зарплата Месси по контракту с "Барсой"
Неймар курит в сторонке: Головин сделал ассистентский дубль и принёс победу "Монако"
"Бандитский Петербург" на льду: "наследник" Плющенко едет на ЧМ с легендарной песней
Эксперт объяснил, с чем связан рекордный рост расходов россиян
Путин предостерёг от резкого отказа от угля и напомнил о "замёрзшем" Техасе — видео
Комментариев: 0