Лайф публикует видео из екатеринбургской квартиры, где взорвался самогонный аппарат

Самогонный аппарат взорвался в одной из квартир Екатеринбурга. Видео © LIFE

Ударная волна после взрыва самогонного аппарата в Екатеринбурге разнесла не только помещение, где стояло устройство, но и соседние комнаты.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, в квартире посыпались стены, выбиты стёкла и даже вынесены оконные рамы. Сам разрушенный аппарат для создания домашнего алкоголя лежит на полу.

Напомним, в момент взрыва в квартире находилось несколько человек, но госпитализация потребовалась лишь одному. Врачи диагностировали у 50-летнего мужчины ожоги 20% поверхности тела.

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