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Влюблённых нашли мёртвыми в квартире в Новосибирске, а рядом — кольцо и записку с предложением руки

В ней мужчина признавался своей половинке в любви.

2 марта 2021, 11:21

В Новосибирске 40-летний мужчина застрелил свою 37-летнюю сожительницу и покончил с собой после романтического ужина. Как сообщает КП, по версии правоохранителей, перед трагедией влюблённый сделал своей половинке предложение руки и сердца.

На месте преступления оперативники обнаружили два ружья, боеприпасы и 150 000 рублей наличными. На столе в квартире стояло шампанское, лежало обручальное кольцо, а рядом находилась записка с предложением руки и сердца.

"Сашенька, я люблю тебя больше жизни! Выходи за меня замуж", — гласил текст записки.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что мужчина сделал предложение своей 37-летней сожительнице, но получил отказ. В пылу ссоры несостоявшийся жених расправился с любимой, а затем покончил с собой. По словам соседей, 40-летний погибший организовывал бои без правил, а прежде работал в силовых структурах.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области заявили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Назначены дополнительные экспертизы.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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