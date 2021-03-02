Влюблённых нашли мёртвыми в квартире в Новосибирске, а рядом — кольцо и записку с предложением руки

В Новосибирске 40-летний мужчина застрелил свою 37-летнюю сожительницу и покончил с собой после романтического ужина. Как сообщает КП, по версии правоохранителей, перед трагедией влюблённый сделал своей половинке предложение руки и сердца.

На месте преступления оперативники обнаружили два ружья, боеприпасы и 150 000 рублей наличными. На столе в квартире стояло шампанское, лежало обручальное кольцо, а рядом находилась записка с предложением руки и сердца.

"Сашенька, я люблю тебя больше жизни! Выходи за меня замуж", — гласил текст записки.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что мужчина сделал предложение своей 37-летней сожительнице, но получил отказ. В пылу ссоры несостоявшийся жених расправился с любимой, а затем покончил с собой. По словам соседей, 40-летний погибший организовывал бои без правил, а прежде работал в силовых структурах.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области заявили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Назначены дополнительные экспертизы.

Ранее стало известно, что гражданин Турции нанял трёх киллеров для убийства своей русской жены, сбежавшей в Сибирь с двумя детьми.

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