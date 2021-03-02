Кровь на одежде отчима и лунатизм: Лайф узнал новые подробности истории с замёрзшим насмерть мальчиком по Саратовом

На одежде сожителя матери погибшего в Вольске Саратовской области мальчика полицейские обнаружили следы крови и биологический материал. Согласно статье 91 УПК РФ, именно это стало поводом для задержания мужчины, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. Сейчас его вещи отправлены на экспертизу.

По данным собеседника Лайфа, на допросе мужчина вину не признал и всячески отрицает причастность к преступлению. В то же время мать погибшего утверждает, что ребёнок страдал лунатизмом. По словам женщины, она проснулась покормить младшего ребёнка и не обнаружила старшего. Сначала родители сами отправились на поиски мальчика, но когда они не принесли результатов, то позвонили в полицию.

Согласно заключению экспертов, пятилетний мальчик умер от переохлаждения. По словам собеседника Лайфа, медики обнаружили на теле малыша следы сексуального насилия. Также на локтях и коленях ребёнка имелись ссадины. Дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Насильственные действия сексуального характера".

Как сообщал Лайф, уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Сейчас следователи дают оценку действиям сотрудников органов профилактики, поскольку на учёте семья не состояла.

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