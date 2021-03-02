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Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух

По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки в одной из комнат.

2 марта 2021, 07:15
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Количество погибших при пожаре в психоневрологическом интернате в деревне Дергино Тверской области увеличилось до двух. Источник Лайфа в экстренных службах сообщил, что скончалась Быкова Л. (1958 г.р.), которая получила термический ожог и была направлена в отделение хирургии.

Ранее Лайф сообщал, что во время пожара погибла Иванова Т. (1938 г.р.). Ещё две женщины — Козлова К. (1935 г.р.) и Данилина Н. (1935 г.р.) — получили травмы и были направлены в ПНИ.

Лайф узнал причину пожара в интернате в Тверской области

Лайф узнал причину пожара в интернате в Тверской области

А в Якутии один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в двухэтажном доме.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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