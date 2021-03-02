Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух
По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки в одной из комнат.
Количество погибших при пожаре в психоневрологическом интернате в деревне Дергино Тверской области увеличилось до двух. Источник Лайфа в экстренных службах сообщил, что скончалась Быкова Л. (1958 г.р.), которая получила термический ожог и была направлена в отделение хирургии.
Ранее Лайф сообщал, что во время пожара погибла Иванова Т. (1938 г.р.). Ещё две женщины — Козлова К. (1935 г.р.) и Данилина Н. (1935 г.р.) — получили травмы и были направлены в ПНИ.
А в Якутии один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в двухэтажном доме.
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