Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух

Количество погибших при пожаре в психоневрологическом интернате в деревне Дергино Тверской области увеличилось до двух. Источник Лайфа в экстренных службах сообщил, что скончалась Быкова Л. (1958 г.р.), которая получила термический ожог и была направлена в отделение хирургии.

Ранее Лайф сообщал, что во время пожара погибла Иванова Т. (1938 г.р.). Ещё две женщины — Козлова К. (1935 г.р.) и Данилина Н. (1935 г.р.) — получили травмы и были направлены в ПНИ.

А в Якутии один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в двухэтажном доме.

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