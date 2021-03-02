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Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев попал в больницу. Он рассказал Лайфу о самочувствии

По некоторым данным, врачи диагностировали у него инфаркт.

2 марта 2021, 07:11
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артем</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

В Москве госпитализировали бывшего главного тренера футбольного клуба "Спартак" Олега Романцева. Об этом он сам рассказал Лайфу.

"Я в реанимации лежу, но не знаю, что у меня. Меня по скорой увезли, стало плохо. Операцию сделали, люди великолепные в больнице. Сейчас вот лежу, чувствую себя уже хорошо", — рассказал Романцев.

Заразившуюся ковидом Лядову перевели из обычной палаты в реанимацию

Заразившуюся ковидом Лядову перевели из обычной палаты в реанимацию

Экс-тренер "Спартака" не озвучил точный диагноз, который ему поставили врачи. Вместе с тем ряд СМИ сообщали, что Романцева госпитализировали с инфарктом. В беседе с Лайфом он добавил, что ему успешно провели операцию.

А несколько дней назад в больницу с коронавирусом попала народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Врачи выявили у неё поражение 75% лёгких.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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