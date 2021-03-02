Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев попал в больницу. Он рассказал Лайфу о самочувствии

В Москве госпитализировали бывшего главного тренера футбольного клуба "Спартак" Олега Романцева. Об этом он сам рассказал Лайфу.

"Я в реанимации лежу, но не знаю, что у меня. Меня по скорой увезли, стало плохо. Операцию сделали, люди великолепные в больнице. Сейчас вот лежу, чувствую себя уже хорошо", — рассказал Романцев.

Экс-тренер "Спартака" не озвучил точный диагноз, который ему поставили врачи. Вместе с тем ряд СМИ сообщали, что Романцева госпитализировали с инфарктом. В беседе с Лайфом он добавил, что ему успешно провели операцию.

А несколько дней назад в больницу с коронавирусом попала народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Врачи выявили у неё поражение 75% лёгких.

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