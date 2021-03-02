Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев попал в больницу. Он рассказал Лайфу о самочувствии
По некоторым данным, врачи диагностировали у него инфаркт.
Фото © ТАСС / Геодакян Артем
В Москве госпитализировали бывшего главного тренера футбольного клуба "Спартак" Олега Романцева. Об этом он сам рассказал Лайфу.
"Я в реанимации лежу, но не знаю, что у меня. Меня по скорой увезли, стало плохо. Операцию сделали, люди великолепные в больнице. Сейчас вот лежу, чувствую себя уже хорошо", — рассказал Романцев.
Экс-тренер "Спартака" не озвучил точный диагноз, который ему поставили врачи. Вместе с тем ряд СМИ сообщали, что Романцева госпитализировали с инфарктом. В беседе с Лайфом он добавил, что ему успешно провели операцию.
А несколько дней назад в больницу с коронавирусом попала народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Врачи выявили у неё поражение 75% лёгких.
Выбор редакции
Клуб + сборная = фиаско? 7 ярких примеров для Черчесова
В Архангельской области осудили тренера, который вводил подросткам допинг
Матвиенко посоветовала россиянам планировать отпуск внутри страны
За сутки в России выявили менее 11 тысяч новых случаев коронавируса
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
Комментариев: 0