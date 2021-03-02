Горбачёв: Без гласности ничего в стране не изменилось бы

Сегодня первый президент Советского Союза празднует 90-летний юбилей.

Если бы не гласность и доверчивость, за которую ругали первого президента СССР Михаила Горбачёва, перестройки в стране могло не произойти. В этом он сам признался в интервью ТАСС.

"Меня, я знаю, критикуют за "доверчивость". Но если бы я не доверял людям, народу, то перестройка вообще не началась бы. Ругают меня и за гласность. Но без гласности ничего в стране не изменилось бы", — признаётся Горбачёв.

По его словам, перестройка стала главным делом его жизни, поскольку реформы в стране были необходимы, чтобы полностью уйти от тоталитарного режима. Кроме того, в то время нужно было прекращать холодную войну и сокращать ядерное вооружение, признался Горбачёв. При этом на вопрос о том, нужны ли стране подобные реформы сейчас, он ответил утвердительно.

"Перемены, конечно, нужны. Неважно, как они будут названы. Реформы, перестройка — это процесс выхода страны к нормальной, достойной жизни для всех людей. Лёгкими они не бывают", — подчеркнул Горбачёв.