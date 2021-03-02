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Лайф узнал причину пожара в интернате в Тверской области

Также публикуем список список пострадавших.

2 марта 2021, 06:07
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Предварительная причина пожара в психоневрологическом интернате в деревне Дергино Тверской области — замыкание электропроводки в одной из комнат. Об этом Лайфу сообщил источник.

В результате возгорания погибла пожилая женщина, три человека пострадали. Лайф публикует список.

Среди пострадавших:

  • Быкова Л. (1958 г.р.) — получила термический ожог, направлена в отделение хирургии;
  • Козлова К. (1935 г.р.) — получила ранения от стекла, отправлена обратно в ПНИ;
  • Данилина Н. (1935 г.р.) — получила рану стопы, отправлена обратно в ПНИ.

Погибшая — Иванова Т. (1938 г.р.).

Во время пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области погибла женщина

Во время пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области погибла женщина

Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в двухэтажном доме в Якутии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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