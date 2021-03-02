Лайф узнал причину пожара в интернате в Тверской области
Также публикуем список список пострадавших.
Предварительная причина пожара в психоневрологическом интернате в деревне Дергино Тверской области — замыкание электропроводки в одной из комнат. Об этом Лайфу сообщил источник.
В результате возгорания погибла пожилая женщина, три человека пострадали. Лайф публикует список.
Среди пострадавших:
- Быкова Л. (1958 г.р.) — получила термический ожог, направлена в отделение хирургии;
- Козлова К. (1935 г.р.) — получила ранения от стекла, отправлена обратно в ПНИ;
- Данилина Н. (1935 г.р.) — получила рану стопы, отправлена обратно в ПНИ.
Погибшая — Иванова Т. (1938 г.р.).
Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в двухэтажном доме в Якутии.
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