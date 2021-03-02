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В США назвали российский истребитель Су-35 одним из самых красивых в мире

Также в голосовании участвовал Су-57.

2 марта 2021, 05:38
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Российский военный самолёт Су-35 стал одним из лидеров рейтинга самых красивых истребителей по версии читателей портала Defence Blog.

Су-35 набрал 14% голосов и занял второе место. На первом оказался американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%). На третьей позиции расположился французский Rafale (13%); на четвёртой (12%) — американский F-15 Eagle; пятое место с 5% голосов занял европейский Typhoon.

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Также в голосовании принимали участие американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20.

Ранее японцы восхитились службой российских военных в суровых условиях Крайнего Севера.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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