В США назвали российский истребитель Су-35 одним из самых красивых в мире

Российский военный самолёт Су-35 стал одним из лидеров рейтинга самых красивых истребителей по версии читателей портала Defence Blog.

Су-35 набрал 14% голосов и занял второе место. На первом оказался американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%). На третьей позиции расположился французский Rafale (13%); на четвёртой (12%) — американский F-15 Eagle; пятое место с 5% голосов занял европейский Typhoon.

Также в голосовании принимали участие американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20.

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