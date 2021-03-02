В США назвали российский истребитель Су-35 одним из самых красивых в мире
Также в голосовании участвовал Су-57.
Фото © ТАСС / Zuma
Российский военный самолёт Су-35 стал одним из лидеров рейтинга самых красивых истребителей по версии читателей портала Defence Blog.
Су-35 набрал 14% голосов и занял второе место. На первом оказался американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%). На третьей позиции расположился французский Rafale (13%); на четвёртой (12%) — американский F-15 Eagle; пятое место с 5% голосов занял европейский Typhoon.
Также в голосовании принимали участие американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20.
Лента новостей
Житель Красноярского края превратил гараж в наркоплантацию — видео
сегодня в 05:28
"Пожалей детей хотя бы": Максакова обратилась к бывшему мужу после сообщений об изъятии квартиры
сегодня в 05:17
От религиозных споров к прямым угрозам: на Кипре разгорелся скандал из-за выбора "сатанинской" песни для Евровидения
сегодня в 05:14
Выбор редакции
В небе над центром Еревана заметили военные истребители — видео
Российские истребители перехватили военный самолёт США над Охотским морем
В Великобритании высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
Матвиенко озвучила возможные сроки индексации пенсий работающих пенсионеров
В "Пятёрочке" рассказали, из-за чего рухнула вывеска, насмерть придавившая пенсионерку
Комментариев: 0