Гиперзвуковой "топор": зачем Су-57 хотят вооружить ракетами "Гремлин"

Новыми ракетами могут вооружить не только истребители пятого поколения, но и новейшие ударные беспилотники. Если разработчики реализуют всё, что запланировано, то новое оружие может полностью поменять баланс сил.

Давить на дальних подступах

Американская традиция строить авианосцы и огромный военный флот в последние десятилетия неизбежно встречается с русской традицией делать отменные ракеты, с помощью которых можно разнести любой корабль на мелкие фрагменты. Последние пять лет в этом отношении выдались особенно продуктивными — Россия не только испытала крылатые ракеты с большой дальностью полёта, но и продвинулась в создании гиперзвуковых ракет. Превышение скорости звука в десять раз — приоритетное направление в работе, поэтому появление новых ракет "Гремлин", данные об испытаниях которых появились в феврале 2021 года, можно назвать ожидаемым.

Основная задача таких ракет (во всяком случае, пока) не меняется: как авиационный "Кинжал" и морской "Циркон", новые ракеты предназначены для атаки на крупные военные корабли и другие объекты. Прорывным решением в боевом применении могут стать новые двигатели — их вместе с ракетой создают с 2013 года. Максимальная скорость такой ракеты будет вдвое ниже, чем у "Кинжала", — всего 6 М против 12 М у авиационного аналога "Искандера", но за счёт более простой конструкции и уже отработанных решений поражать корабли противника станет не только проще, но и значительно дешевле. Аспирант инженерного факультета Высшей технической школы Цюриха Андрей Попович пояснил, что упрощение конструкции прямоточного двигателя на "Гремлинах" позволит сделать гиперзвуковое оружие дешёвым.

Мы фактически впервые в истории развития ракетного оружия можем наблюдать, что сделан шаг в пользу относительно недорогих ракет. Если вспомнить, сколько времени и денег было потрачено на такие проекты, как "Буря" или Х-90, то можно понять, что разница колоссальная. Как по деньгам, так и по характеристикам Андрей Попович Аспирант инженерного факультета Высшей технической школы Цюриха

Гиперзвуковой топор

Как поясняет военный эксперт РСМД Александр Ермаков, воспринимать "Гремлинов" как промежуточный вариант между "Кинжалом" и "Цирконом" неправильно.

Они [ракеты] отличаются фундаментально по многим параметрам, включая тип двигателя, а не "больше/меньше". На бомбардировщике можно использовать более крупную по габаритам и весу ракету, а это большая дальность Александр Ермаков Военный эксперт РСМД

Если говорить простым языком, то, как и раньше, истребители, вооружённые такими ракетами, смогут "закидать" любой корабль противника после резкого сближения и без проблем уйдут обратно на аэродром. Эту перспективу уже оценили американские эксперты. Например, аналитики журнала Military Watch пришли к выводу, что Су-57 с ракетой "Гремлин" (в статье его называют "маленьким "Кинжалом") может атаковать любые объекты на суше и в море. Но, если понадобится, такими ракетами можно затопить и авианосец. Ничего нового в этом отношении не сообщалось, но количество ракет, необходимых для отправки 20 тыс. тонн американской дипломатии ко дну, может серьёзно поменяться.

Для сравнения можно взять самую секретную (до недавнего времени) противокорабельную ракету Х-32. Её фугасно-кумулятивная боевая часть массой в 900 кг способна прожечь в корабле противника дыру глубиной до 15 метров, что само по себе почти не оставляет никаких шансов ни авианесущему кораблю, ни эсминцу. Доработанный двигатель позволял Х-32 врезаться в борт корабля на скорости в 5 М (5300 км/ч), а новые ракеты "Гремлин" почти наверняка будут летать значительно быстрее 6 М. Бывший замкомандующего 83-й авиационной дивизией истребителей-бомбардировщиков, подполковник запаса Рафаэль Давидов пояснил, как могут измениться перспективные ракеты.

Я бы не стал говорить, что будут какие-то радикальные изменения в боевой части. Даже специальную [ядерную] не всегда нужно использовать. С учётом скорости и небольших габаритов ракет будет увеличиваться шанс на вывод корабля из строя. Именно вывод из строя, а не физическое уничтожение. Предел текущих технологий в противовоздушной обороне — это примерно 3–4 М. В этом диапазоне ещё есть возможность действовать. Дальше уже сложнее. Если "Гремлины" будут лететь хотя бы 7–9 М, то это уже смертельно опасно для корабля противника Рафаэль Давидов Бывший замкомандующего 83-й авиационной дивизией истребителей-бомбардировщиков, подполковник запаса

А что у них?

Свои "Гремлины" есть и в США. Правда, в отличие от российских военных, в США вкладывают деньги в создание беспилотных аппаратов. Американские "Гремлины" Х-61А запускаются почти со всех известных самолётов — носителей ракетного оружия: от "старичков" В-52 и В1В Lancer до ветеранов транспортной авиации. Об ударных возможностях для этих БПЛА пока не говорят, но опциональное применение ракет, скорее всего, лишь вопрос времени. Пока первый американский блин вышел комом. Испытания экспериментального X-61А в 2020 году завершились потерей аппарата.

Российские "Гремлины", в свою очередь, успели поучаствовать в стендовых огневых испытаниях. Первые данные о реальных аэродинамических особенностях ракеты (которая, по слухам, создаётся по той же технологии, что и ракеты Х-101) позволяют сделать осторожный прогноз — принять на вооружение новые гиперзвуковые ракеты могут уже через несколько лет. Но до того, как войти в строй, военные обязательно покажут их полёты. Когда это произойдёт, Россия станет единственной страной, способной уничтожить флот потенциального противника, — ни в США, ни в Китае, ни в странах НАТО таких ракет нет, и, вероятно, появятся они ещё нескоро.

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