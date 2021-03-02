"Пожалей детей хотя бы": Максакова обратилась к бывшему мужу после сообщений об изъятии квартиры

Максакова обратилась к бывшему мужу после слухов об изъятии квартиры. Видео © Пятый канал

Оперная певица Мария Максакова обратилась к своему бывшему мужу Владимиру Тюрину после сообщений о потере московской квартиры стоимостью 200 миллионов рублей. Она призвала к очередной попытке примирения и попросила пожалеть детей.

Артистка отметила, что ощущает себя "в трёхъярусной мошеннической западне". Она напомнила, что недвижимость, а также офис ей подарил отец, а теперь экс-супруг пытается отнять у неё наследство с помощью махинаций.

"Поверь мне, подобное поведение вызывает пренебрежение и, возможно, насмешки в твой адрес. Тебе нравится не допускать ко мне детей или меня к ним, при этом тебе нравится пользоваться моим имуществом и не рассчитываться за него. Пожалей детей хотя бы, их репутацию", — призвала Максакова в интервью для Пятого канала.

Певица подчеркнула, что если для Тюрина это всё игра, то для неё — большие деньги. Она добавила, что бывший муж куда состоятельнее, но своими попытками лишить имущества он не сможет её сломать.

Напомним, что квартирный вопрос вынудил Максакову вернуться в Москву с Украины, где она проживала с 2016 года вместе со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, которого Следственный комитет заочно арестовал по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017-го он был застрелен неизвестными в центре Киева.

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