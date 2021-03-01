У Максаковой изъяли элитную квартиру за 200 миллионов в центре Москвы

У Максаковой изъяли элитную квартиру в центре Москвы. Видео © Mash

Известная оперная дива Мария Максакова осталась без квартиры на Краснопресненской набережной в центре Москвы, которую ей подарил отец. Как сообщает Mash, изначально недвижимость была изъята в качестве вещдока, но теперь её статус неизвестен.

Обвиняемыми по делу о мошенничестве, в рамках которого была арестована квартира, проходили несколько человек, в том числе Зураб и Махмуд Мальсаговы. Максакова рассказала, что лишилась недвижимости стоимостью около 200 миллионов рублей из-за своего фиктивного мужа Далхата Халаева. Певица вступила в брак с молодым юристом, которому было чуть за 30, поскольку он должен был помочь ей разобраться с её делами, пока она проживала на Украине. Максакова даже переписала на него ту самую квартиру, которую он в итоге продал братьям Мальсаговым за полцены, но денег так и не получил. Сейчас их союз с Халаевым признан судом недействительным. Сделку о продаже своей квартиры Максакова также оспорила в судах, и тем не менее доступа к собственной жилплощади она по-прежнему лишена.

"В этой группе более семи человек обвиняемых, причём у каждого весьма внушительные доходы и перечень имущества. Это кинотеатры, рестораны, торговые площади, сдающиеся в аренду. И тем не менее следователь Мурадов вместо того, чтобы арестовать их имущество, арестовал моё, грубо игнорируя решение судов и Уголовно-процессуальный кодекс РФ", — рассказала певица в беседе с Mash.

Напомним, что квартирный вопрос вынудил Максакову вернуться в Москву с Украины, где она проживала с 2016 года вместе со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, которого Следственный комитет заочно арестовал по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017-го он был застрелен неизвестными в центре Киева.

Причём сама оперная дива в один момент поменяла риторику, комментируя своё возвращение в Россию. Если раньше она говорила, что является свободным человеком, которого "под замок никто не сажал", то теперь Максакова утверждает, что приехала временно — ради судебного процесса по поводу московской квартиры.

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