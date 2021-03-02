Во время пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области погибла женщина
Комната, где вспыхнул огонь, выгорела полностью.
Фото © Pixabay
Во время пожара в психоневрологическом интернате в деревне Дергино Тверской области погибла 82-летняя женщина. Как стало известно Лайфу, она скончалась до приезда скорой.
Ещё три человека пострадали: женщина 1959 года рождения находится в тяжёлом состоянии с ожогами I и II степени. Ещё две, 1935 года рождения, надышались дымом и получили порезы на руках.
Огонь вспыхнул в одной из комнат на первом этаже учреждения, 15-метровое помещение выгорело полностью. Сигнал поступил в 23:48, в 02:12 возгорание было полностью потушено. Причины происшествия выясняются, на место выехала испытательная пожарная лаборатория.
Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в двухэтажном доме в Якутии.
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