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Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью

Из горящего помещения было эвакуировано 54 человека.

2 марта 2021, 00:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГЦ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошёл в 23:48 в деревне Дергино, где находится ГБУ "Торопецкий психоневрологический интернат". Всего из горящего помещения было эвакуировано 54 человека. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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