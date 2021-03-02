Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью
Из горящего помещения было эвакуировано 54 человека.
Фото © Pixabay
При пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГЦ МЧС РФ по региону.
Инцидент произошёл в 23:48 в деревне Дергино, где находится ГБУ "Торопецкий психоневрологический интернат". Всего из горящего помещения было эвакуировано 54 человека. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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