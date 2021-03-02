Долги малого и среднего бизнеса в России выросли на 23% впервые за восемь лет

Кредитные задолженности малого и среднего бизнеса в России выросли на 23% и достигли 5,8 триллиона рублей. Об этом заявили аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА", пишет ТАСС.

Такие показатели сформировались на 1 января 2021 года, и это максимальный прирост впервые за восемь лет, с 2012 года. В начале прошлого года долги составляли 4,7 трлн.

В качестве причины аналитики указывают масштабную реструктуризацию кредитов в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса. Всего было выдано займов на сумму 7,4 трлн, а реструктурировано — не менее, чем на 854 миллиардов.

Кроме того значительную роль сыграли государственные программы льготного кредитования, в их рамках было выдано не менее 1,4 трлн рублей (около 18% от общего числа). В рейтинговом агентстве отметили, что без учёта этих задолженностей показатели продемонстрировали бы существенный спад.

Ранее аналитики назвали ключевые риски для российской экономики в 2021 году.

Авторы