Пятилетний мальчик, тело которого нашли у магазина в Саратовской области, мог быть убит. Задержан подозреваемый

В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика в городе Вольске. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Напомним, накануне стало известно, что тело малолетнего ребёнка обнаружили возле магазина. В ходе оперативных мероприятий следователи получили данные о лице, которое может быть причастно к совершению противоправных действий.

"По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель матери мальчика. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Также следователи дадут оценку действиям матери и сотрудников органов профилактики.

Ранее были задержаны подозреваемые в жестоком убийстве семьи из четырёх человек под Нижним Новгородом.

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