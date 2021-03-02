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Пятилетний мальчик, тело которого нашли у магазина в Саратовской области, мог быть убит. Задержан подозреваемый

Возбуждено уголовное дело, также следователи намерены дать оценку действиям матери и сотрудников органов профилактики.

2 марта 2021, 04:09

В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика в городе Вольске. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Напомним, накануне стало известно, что тело малолетнего ребёнка обнаружили возле магазина. В ходе оперативных мероприятий следователи получили данные о лице, которое может быть причастно к совершению противоправных действий.

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"По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель матери мальчика. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Также следователи дадут оценку действиям матери и сотрудников органов профилактики.

Ранее были задержаны подозреваемые в жестоком убийстве семьи из четырёх человек под Нижним Новгородом.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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