Рекордное количество американцев призналось в негативном отношении к России
Лучше всего жители США относятся к Канаде.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Социологический опрос показал, что 77% американцев негативно относятся к России. Такие данные приводит служба Gallup по результатам ежегодного исследования.
36% жителей США относятся к РФ очень негативно, 41% — в целом негативно. 22% респондентов составили благоприятное мнение о нашей стране, 1% воздержался от ответа.
Как отмечает социологическая служба, это рекордные показатели за 30 с лишним лет, с 1989 года. По итогам 2020-го соотношение "позитив-негатив" оценивалось как 28 к 72%.
Согласно данным опроса, лучше всего американцы относятся к Канаде, отрицательно эту страну оценили только 6%. Более 80% положительно воспринимают Великобританию, Францию, Японию и Германию.
Хуже всего жители США относятся к Северной Корее, негативные отзывы последовали также в адрес Ирана, Ирака и Афганистана.
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