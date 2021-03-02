Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордные $11,6 млн

В понедельник в Лондоне состоялся аукцион современного британского искусства, в рамках которого известная американская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Соединённого Королевства Уинстона Черчилля "Башня мечети Кутубия" (Tower of the Koutoubia Mosque). Сумма сделки составила рекордные для работ политика 8,2 миллиона фунтов ($11,6 млн). Об этом сообщает аукционный дом Christie's, который организовал торги.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2 — Christie's (@ChristiesInc) March 1, 2021

Изначально картина оценивалась в сумму от £1,5 до £2,5 млн (от $2,1 до $3,5 млн). Неизвестный ценитель творчества британского министра предложил за работу в пять раз больше предварительной суммы.

"Башня мечети Кутубия" была создана Черчиллем в январе 1943 года после Касабланкской конференции в период Второй мировой войны. Вдохновили британского премьера на создание полотна цвета марокканского заката, которыми он любовался вместе с президентом США Франклином Рузвельтом. В дальнейшем именно глава Белого дома получил картину, а потом её унаследовал его сын Эллиот Рузвельт.

Также на аукцион была выставлена ещё одна картина Черчилля — "Сцена в Марракеше" (Scene at Marrakech). Её удалось продать по цене в четыре раза выше начальной — за £1,9 млн ($2,7 млн).

Черчилль начал писать картины после сорока лет. За свою жизнь премьер-министр создал 540 полотен.

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