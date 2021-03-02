В российских колледжах вдвое сократят число специальностей
Но ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна, отметили в Минпросвещения.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В России вдвое сократят число специальностей в колледжах. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
"Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше. Но ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна", — приводит слова Глушко "Российская газета".
Замминистра отметил, что многие программы будут объединены или трансформированы, другие же переведут на уровень профобучения — программы быстрого освоения. Но главное, за счёт чего произойдёт объединение, — это новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС). По словам Глушко, Минпросвещения предложило сделать его более рамочным и "широким", оставив один документ для целой группы профессий.
"Например, "Мастер по пошиву швейных изделий" будет включать ранее отдельные профессии: закройщик, портной, модистка, швея", — пояснил замглавы ведомства.
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