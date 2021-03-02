Глава МВД Украины Аваков сравнил себя с ангелом в ответ националистам, назвавшим его чёртом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявления националистов, которые зачастую на митингах называют его "чёртом".

"Аваков чёрт? Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это всё, в том числе такое обращение. У меня такая работа, которая требует иногда быть твёрдым, иногда – лиричным, иногда – человечным, а часто – жёстким", — заявил глава МВД в эфире телеканала "1+1".

Аваков отметил, что находится на посту министра внутренних дел уже семь лет. По его словам, постоянная напряжённая работа, "жареная сковородка и несчастья круглый год". Однако министр отметил, что умеет мотивировать себя и напоминает подчинённым о важности работы, когда их критикуют или выдвигают обвинения.

Напомним, 23 февраля в Киеве несколько тысяч человек собрались возле Офиса президента Украины Владимира Зеленского в поддержку осуждённого националиста Сергея Стерненко. Митингующие выкрикивали "Зелю геть!" и "Аваков чёрт!", зажигали файеры, а после вступили в стычки с силовиками.

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