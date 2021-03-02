В России могут повысить сборы за ущерб природе
Бизнес высказался против подобной инициативы.
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Минприроды задумалось о повышении экологических сборов. Об этом сообщают "Известия".
Ранее в планах был только проект, который приостанавливает дивиденды, если компания не компенсировала ущерб, нанесённый природе. Теперь же рассматриваются варианты увеличения экологического сбора с тех предприятий, которые самостоятельно не утилизируют отходы, а также взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В настоящее время существует перечень из 54 групп товаров и упаковок, которые требуют утилизации. Он обновляется каждые три года с повышением тарифов, в последний раз пересмотр происходил в 2018 году. За 2020-й в бюджет поступило около 4 миллиардов рублей.
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду взыскивается с предприятий, у которых есть выбросы в атмосферу или воду. Размер также пересматривается ежегодно, но сейчас остаётся на уровне трёхлетней давности. За 2019 год такие компании выплатили в казну 700 миллионов рублей.
Бизнес идею повышения ставок и сборов не поддерживает, об этом заявил председатель комитета по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Юрий Максименко. Он подчеркнул, что у предприятий нет средств для модернизации производства с учётом экологических потребностей. Процесс также тормозят высокие ставки по кредитам, поэтому рост фискальной нагрузки станет тяжёлым бременем.
Ряд экспертов считают, что увеличение тарифов будет способствовать более ответственному подходу к природопользованию и переработке отходов. Однако необходимо учесть реальные затраты компаний на утилизацию, а собранные средства пустить на целевые нужды экологических мероприятий.
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