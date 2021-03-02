В России рекордно вырос индекс "свободных денег", но аналитики не спешат радоваться
Речь идёт о тех средствах, которые остаются после покупки продуктов и оплаты жизненно необходимых услуг.
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В России в 2021 году рекордно вырос индекс "свободных денег", впервые за всю историю наблюдений он поднялся на 82% по сравнению с декабрём прошлого года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".
Показатель подразумевает превышение доходов над расходами. То есть это те средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов и оплаты необходимых услуг: ЖКХ, транспорта и других.
Обычно разница между декабрьским и январским количеством свободных денег определяется тем, что после праздников граждане снижают свои траты. Однако отмечается, что в минувшем году показатель равнялся 40%, в этом — 82%, и такие цифры сложно объяснить сезонностью, к тому же показательным является и увеличение индекса в годовом выражении.
Несмотря на рекордный рост, аналитики не спешат радоваться. В период пандемии он был обусловлен не повышением доходов, а сокращением расходов. Эксперты связывают это с коронавирусными ограничениями и ростом инфляции, которые препятствовали потребительскому спросу.
По мнению экспертов, нестабильная ситуация в кризисный период сподвигла россиян не тратить деньги, а формировать резервы и накопления.
Ранее Лайф сообщал, что недельные расходы россиян оказались рекордными в 2021 году.
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