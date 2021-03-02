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В России рекордно вырос индекс "свободных денег", но аналитики не спешат радоваться

Речь идёт о тех средствах, которые остаются после покупки продуктов и оплаты жизненно необходимых услуг.

2 марта 2021, 01:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России в 2021 году рекордно вырос индекс "свободных денег", впервые за всю историю наблюдений он поднялся на 82% по сравнению с декабрём прошлого года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".

Показатель подразумевает превышение доходов над расходами. То есть это те средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов и оплаты необходимых услуг: ЖКХ, транспорта и других.

Обычно разница между декабрьским и январским количеством свободных денег определяется тем, что после праздников граждане снижают свои траты. Однако отмечается, что в минувшем году показатель равнялся 40%, в этом — 82%, и такие цифры сложно объяснить сезонностью, к тому же показательным является и увеличение индекса в годовом выражении.

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Несмотря на рекордный рост, аналитики не спешат радоваться. В период пандемии он был обусловлен не повышением доходов, а сокращением расходов. Эксперты связывают это с коронавирусными ограничениями и ростом инфляции, которые препятствовали потребительскому спросу.

По мнению экспертов, нестабильная ситуация в кризисный период сподвигла россиян не тратить деньги, а формировать резервы и накопления.

Ранее Лайф сообщал, что недельные расходы россиян оказались рекордными в 2021 году.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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