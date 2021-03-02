Размеры прежние, но батарея мощнее: аналитик предсказал характеристики нового iPhone 13

Компания Apple готовит к выпуску во второй половине 2021 года сразу четыре новых iPhone, которые напоминают последнюю 12-ю модель. Об этом рассказал аналитик TFI Securities Минг-Чи Куо в записке для инвесторов. Документ приводит портал 9to5Mac.

Предполагается, что новинка будет иметь меньшую выемку для камеры Face ID, за счёт чего увеличится полезное пространство экрана телефона. Кроме того, компактный внутренний дизайн позволит установить более габаритные и мощные батареи.

Куо предсказал, что iPhone 13 сохранит размеры предыдущей линейки и выйдет в формате Mini с 5,4-дюймовым экраном, классическом с 6,1-дюймовым экраном и Max с экраном 6,7 дюйма.

По прогнозам аналитика, гаджеты по-прежнему будут иметь оригинальный разъём Lightning для передачи данных и питания, поддержку сетей 5G, а также улучшенную камеру. Устройства окажутся чуть тяжелее предыдущих, помимо этого эквивалент прежних моделей продвинутого класса получит дисплей с частотой 120 Гц, что обеспечит более плавное восприятие.

Куо также предположил, что Apple работает над гибким iPhone, аналогичные продукты уже выпустили Samsung и Huawei. Вероятно, линейка складных смартфонов может быть запущена уже в 2023 году, если компании удастся решить проблемы с технологиями и массовым производством.

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