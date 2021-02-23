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6 смартфонов прошлого года, которые всё ещё хороши: от самого дорогого iPhone до бюджетного Samsung

23 февраля 2021, 21:40

Фото © Samsung

<p>Фото © Samsung</p>

2020 год не стал революционным для мобильного рынка. Производители дорабатывали уже имеющиеся технологии, делая устройства быстрее, мощнее и надёжнее. Впрочем, даже так среди них можно выбрать аппарат, не менее достойный и более выгодный, чем модели 2021 года.

Самый недооценённый: iPhone 12 Pro Max

Цена: от 120 000 руб.

Apple приучила нас не ждать от её смартфонов инноваций. Компания не выделяет один параметр, а предлагает набор оптимальных характеристик. Кроме того, её смартфоны дорогие прежде всего из-за статуса. Достучаться до массовой аудитории можно только через узнаваемый бренд.

Фото © Apple

Фото © Apple

Поэтому прогрессивность iPhone 12 Pro Max никто не заметил, хотя он этого заслуживает. Его главная фишка — видеозапись. Здесь используется стабилизация изображения сдвигом матрицы. С этой технологией матрица меняет положение для компенсации колебаний — и видео становится более плавным.

За что платить 140 000 рублей? Протестировали iPhone 12 Pro Max, пытаясь выяснить, почему он такой дорогой

За что платить 140 000 рублей? Протестировали iPhone 12 Pro Max, пытаясь выяснить, почему он такой дорогой

Вторая фишка камеры — датчик LiDAR. Его потенциал не раскрывается и наполовину, тем не менее результат всё равно впечатляет. При видеозаписи автофокус ускоряется, а портреты можно снимать в ночном режиме. Это возможно, потому что датчик анализирует кадр с помощью лазера, а он эффективнее оптики.

По другим параметрам камера тоже достойная. Разрешение — 12 + 12 + 12 Мп. Самый интересный модуль — основной. Его матрица на 47% больше, чем у 12 Pro. Это позволяет ему пропускать больше света и работать с увеличенным значением светочувствительности. Как следствие — он выдаёт более качественные фотографии при нехватке света.

Как мы уже сказали, потенциал камеры не раскрывается. LiDAR может значительно больше. Дополненная реальность с ним точнее. Пока она почти не используется, но через три-четыре года сценариев её применения станет больше. Также камера снимает видео в HDR. Пока соцсети не поддерживают такие ролики, но вполне вероятно, что всё изменится в ближайшем будущем. В этом случае пользователи айфонов смогут публиковать самые высококачественные ролики.

Самый совершенный: Huawei P40 Pro+

Цена: 90 000 руб.

Устройство совершенно прежде всего по части камеры, в 2020 году всё внимание приковано именно к ней. Разрешение — 50 + 40 + 8 + 8 Мп. Её фишка — двойной оптический зум: трёхкратный и десятикратный. Цифровой зум — стократный.

Экран у устройства стандартный: тип матрицы — AMOLED, диагональ — 6,58 дюйма, разрешение — 2640 × 1200 пикселей и частота обновления — 90 Гц.

Фото © Huawei

Фото © Huawei

Процессор флагманский — Kirin 990. Ёмкость аккумулятора — 4200 мАч. Поддерживается быстрая зарядка SuperCharge мощностью 40 Вт. Минус устройства — динамик: он один, не стерео.

Самый популярный: Samsung Galaxy A51

Цена: от 20 000 руб.

В 2020 году он стал самым популярным в России, по данным "М.Видео-Эльдорадо" и "Яндекс.Маркета". Неудивительно. В прошлом году лидером был его предшественник Galaxy A50, у этой модели то же позиционирование: она находится в самом популярном ценовом сегменте 15–25 тысяч рублей. Кроме того, у Samsung высокая лояльность пользователей, для многих устройство этого бренда — выбор по умолчанию.

Фото © Samsung

Фото © Samsung

Смартфон неидеальный. У него два минуса: посредственная камера и слабая производительность. Впрочем, первая стала лучше на фоне предшественника, появился полноценный ночной режим.

Бюджетная война началась. Samsung ударила по Xiaomi недорогим Galaxy A51

Бюджетная война началась. Samsung ударила по Xiaomi недорогим Galaxy A51

Плюсов у Galaxy A51 больше. Главный — AMOLED-экран и встроенный в него сканер отпечатка пальца. Впрочем, его можно упрекнуть за отсутствие 90 Гц или 120 Гц. Дизайн стильный. Вырез под камеру — О-образный. В общем, полностью оправданный выбор.

Самый интересный: Xiaomi Mi 10T Pro

Цена: 46 000 руб.

Под конец года китайцы выпустили смартфон, удивляющий сразу тремя характеристиками: экраном с частотой обновления 144 Гц, камерой с основным модулем на 108 Мп и самым мощным процессором из возможных — Snapdragon 865.

У экрана самая высокая частота обновления на мобильном рынке. Впрочем, он неидеален. Минус дисплея — матрица IPS. Цвета будут менее насыщенными, чем у OLED. По другим параметрам экран стандартный: диагональ — 6,67 дюйма, разрешение — 2440 х 1080 пикселей.

Фото © Xiaomi

Фото © Xiaomi

Камера также выделяется оптической стабилизацией. Модуля три, разрешение — 108 + 13 + 5 Мп. Основной, ультраширокоугольный и телефото.

Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. Достойно, но автономность стандартная — до полутора суток без питания при умеренной нагрузке. Поддерживается быстрая зарядка с мощностью 33 Вт.

Самый нишевой: iPhone 12 mini

Цена: от 70 000 руб.

В Сети ностальгируют по компактным смартфонам и хотят, чтобы их было больше. Только массовая аудитория другого мнения: из двух смартфонов с одинаковыми параметрами и разными размерами лучше продаётся модель побольше.

Видео: как разряжается аккумулятор iPhone 12 mini. Так ли плох смартфон, как говорят?

Видео: как разряжается аккумулятор iPhone 12 mini. Так ли плох смартфон, как говорят?

iPhone 12 mini не станет самым популярным смартфоном Apple, зато идеально подойдёт узкому кругу лиц. Тем, кто потребляет мало контента с телефона и кому большой экран просто незачем. Им понравятся рациональные размеры и эргономичный корпус.

Фото © Apple

Фото © Apple

Экран — один из лучших на рынке. Диагональ — 5,4 дюйма, разрешение — Full HD+, тип матрицы — OLED. Добавлена технология True Tone, с которой дисплей меняет цветовую температуру в зависимости от условий пользования. Благодаря этой технологии цвет на экране 12 mini и других моделей iPhone максимально естественный.

iPhone 12 mini получил ту же камеру, что и 12, — те же два модуля, разрешение — 12 + 12 Мп, апертура — f/1,6 + f/2,2. В плане качества съёмки это одна из лучших камер на рынке. Аккумулятор качественный. Его ругают в Сети, но в наших тестах он ведёт себя достойно: заряда хватает на день пользования.

Идеальный по соотношению цены и качества: Samsung Galaxy S20 FE

Цена: 50 000 руб.

Под конец года компания выпустила предфлагман. И по характеристикам он идеально подойдёт тем, кто хочет дорогой телефон, но не самый совершенный, а попроще.

Фото © Samsung

Фото © Samsung

Экран — один из лучших на рынке. Это дисплей с О-образным вырезом с матрицей типа Super AMOLED, диагональю 6,5 дюйма и разрешением FHD+, поддерживается HDR10+, частота обновления — 120 Гц.

Другая фишка аппарата — корпус. Он защищён от воды и пыли по стандарту IP68, редкость для этого сегмента.

Процессор флагманский — Exynos 990, созданный по семинанометровому техпроцессу. Объём оперативной памяти — 6 Гб, чип — LPDDR5. Ёмкость аккумулятора — 4500 мАч. Камера тройная — 12 + 12 + 8 Мп. В общем, смартфон без явных недостатков и с достойным набором характеристик.

Авторы
Денис Марков
Денис Марков

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