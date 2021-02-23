6 смартфонов прошлого года, которые всё ещё хороши: от самого дорогого iPhone до бюджетного Samsung

2020 год не стал революционным для мобильного рынка. Производители дорабатывали уже имеющиеся технологии, делая устройства быстрее, мощнее и надёжнее. Впрочем, даже так среди них можно выбрать аппарат, не менее достойный и более выгодный, чем модели 2021 года.

Самый недооценённый: iPhone 12 Pro Max

Цена: от 120 000 руб.

Apple приучила нас не ждать от её смартфонов инноваций. Компания не выделяет один параметр, а предлагает набор оптимальных характеристик. Кроме того, её смартфоны дорогие прежде всего из-за статуса. Достучаться до массовой аудитории можно только через узнаваемый бренд.

Фото © Apple

Поэтому прогрессивность iPhone 12 Pro Max никто не заметил, хотя он этого заслуживает. Его главная фишка — видеозапись. Здесь используется стабилизация изображения сдвигом матрицы. С этой технологией матрица меняет положение для компенсации колебаний — и видео становится более плавным.

Вторая фишка камеры — датчик LiDAR. Его потенциал не раскрывается и наполовину, тем не менее результат всё равно впечатляет. При видеозаписи автофокус ускоряется, а портреты можно снимать в ночном режиме. Это возможно, потому что датчик анализирует кадр с помощью лазера, а он эффективнее оптики.

По другим параметрам камера тоже достойная. Разрешение — 12 + 12 + 12 Мп. Самый интересный модуль — основной. Его матрица на 47% больше, чем у 12 Pro. Это позволяет ему пропускать больше света и работать с увеличенным значением светочувствительности. Как следствие — он выдаёт более качественные фотографии при нехватке света.

Как мы уже сказали, потенциал камеры не раскрывается. LiDAR может значительно больше. Дополненная реальность с ним точнее. Пока она почти не используется, но через три-четыре года сценариев её применения станет больше. Также камера снимает видео в HDR. Пока соцсети не поддерживают такие ролики, но вполне вероятно, что всё изменится в ближайшем будущем. В этом случае пользователи айфонов смогут публиковать самые высококачественные ролики.

Самый совершенный: Huawei P40 Pro+

Цена: 90 000 руб.

Устройство совершенно прежде всего по части камеры, в 2020 году всё внимание приковано именно к ней. Разрешение — 50 + 40 + 8 + 8 Мп. Её фишка — двойной оптический зум: трёхкратный и десятикратный. Цифровой зум — стократный.

Экран у устройства стандартный: тип матрицы — AMOLED, диагональ — 6,58 дюйма, разрешение — 2640 × 1200 пикселей и частота обновления — 90 Гц.

Фото © Huawei

Процессор флагманский — Kirin 990. Ёмкость аккумулятора — 4200 мАч. Поддерживается быстрая зарядка SuperCharge мощностью 40 Вт. Минус устройства — динамик: он один, не стерео.

Самый популярный: Samsung Galaxy A51

Цена: от 20 000 руб.

В 2020 году он стал самым популярным в России, по данным "М.Видео-Эльдорадо" и "Яндекс.Маркета". Неудивительно. В прошлом году лидером был его предшественник Galaxy A50, у этой модели то же позиционирование: она находится в самом популярном ценовом сегменте 15–25 тысяч рублей. Кроме того, у Samsung высокая лояльность пользователей, для многих устройство этого бренда — выбор по умолчанию.

Фото © Samsung

Смартфон неидеальный. У него два минуса: посредственная камера и слабая производительность. Впрочем, первая стала лучше на фоне предшественника, появился полноценный ночной режим.

Плюсов у Galaxy A51 больше. Главный — AMOLED-экран и встроенный в него сканер отпечатка пальца. Впрочем, его можно упрекнуть за отсутствие 90 Гц или 120 Гц. Дизайн стильный. Вырез под камеру — О-образный. В общем, полностью оправданный выбор.

Самый интересный: Xiaomi Mi 10T Pro

Цена: 46 000 руб.

Под конец года китайцы выпустили смартфон, удивляющий сразу тремя характеристиками: экраном с частотой обновления 144 Гц, камерой с основным модулем на 108 Мп и самым мощным процессором из возможных — Snapdragon 865.

У экрана самая высокая частота обновления на мобильном рынке. Впрочем, он неидеален. Минус дисплея — матрица IPS. Цвета будут менее насыщенными, чем у OLED. По другим параметрам экран стандартный: диагональ — 6,67 дюйма, разрешение — 2440 х 1080 пикселей.

Фото © Xiaomi

Камера также выделяется оптической стабилизацией. Модуля три, разрешение — 108 + 13 + 5 Мп. Основной, ультраширокоугольный и телефото.

Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. Достойно, но автономность стандартная — до полутора суток без питания при умеренной нагрузке. Поддерживается быстрая зарядка с мощностью 33 Вт.

Самый нишевой: iPhone 12 mini

Цена: от 70 000 руб.

В Сети ностальгируют по компактным смартфонам и хотят, чтобы их было больше. Только массовая аудитория другого мнения: из двух смартфонов с одинаковыми параметрами и разными размерами лучше продаётся модель побольше.

iPhone 12 mini не станет самым популярным смартфоном Apple, зато идеально подойдёт узкому кругу лиц. Тем, кто потребляет мало контента с телефона и кому большой экран просто незачем. Им понравятся рациональные размеры и эргономичный корпус.

Фото © Apple

Экран — один из лучших на рынке. Диагональ — 5,4 дюйма, разрешение — Full HD+, тип матрицы — OLED. Добавлена технология True Tone, с которой дисплей меняет цветовую температуру в зависимости от условий пользования. Благодаря этой технологии цвет на экране 12 mini и других моделей iPhone максимально естественный.

iPhone 12 mini получил ту же камеру, что и 12, — те же два модуля, разрешение — 12 + 12 Мп, апертура — f/1,6 + f/2,2. В плане качества съёмки это одна из лучших камер на рынке. Аккумулятор качественный. Его ругают в Сети, но в наших тестах он ведёт себя достойно: заряда хватает на день пользования.

Идеальный по соотношению цены и качества: Samsung Galaxy S20 FE

Цена: 50 000 руб.

Под конец года компания выпустила предфлагман. И по характеристикам он идеально подойдёт тем, кто хочет дорогой телефон, но не самый совершенный, а попроще.

Фото © Samsung

Экран — один из лучших на рынке. Это дисплей с О-образным вырезом с матрицей типа Super AMOLED, диагональю 6,5 дюйма и разрешением FHD+, поддерживается HDR10+, частота обновления — 120 Гц.

Другая фишка аппарата — корпус. Он защищён от воды и пыли по стандарту IP68, редкость для этого сегмента.

Процессор флагманский — Exynos 990, созданный по семинанометровому техпроцессу. Объём оперативной памяти — 6 Гб, чип — LPDDR5. Ёмкость аккумулятора — 4500 мАч. Камера тройная — 12 + 12 + 8 Мп. В общем, смартфон без явных недостатков и с достойным набором характеристик.

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