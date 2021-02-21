Какой экран должен стоять в телевизоре в 2021 году: есть 5 типов

Телевизор — одно из самых дорогих устройств наравне с ноутбуком. Его выбор — трудный процесс. А если взять неподходящее устройство, придётся мучиться. Нейминг сложнее, чем у смартфонов, поэтому ориентироваться по названиям сложнее. Как определить оптимальный экран устройства — в материале Лайфа.

Какими бывают экраны телевизоров?

Основных типов матрицы телевизора и любого другого устройства для потребления контента два — LED (он же LCD и ЖК) и OLED. Третий — microLED, но пока он редко встречается в потребительских устройствах.

У каждой разновидности свои плюсы и минусы: первая более долговечная, а цвета на ней естественнее, у второй цвета гораздо насыщеннее, но цветопередача может искажаться. Разберём подробнее типы и подтипы матриц. Всего их пять.

LED — матрица, уходящая в прошлое

Фото © Shutterstock

Где встречается: в телевизорах бюджетного и среднего класса.

В LED пиксели сами по себе не светятся, поэтому под экран ставится подложка. А значит, пиксели горят с одинаковым уровнем яркости. Кроме того, подложка требует дополнительного места в корпусе, соответственно, он будет толще.

QLED — подтип LED, похожий на OLED

Фото © VCG / VCG via Getty Images

Где встречается: в телевизорах среднего класса, где инженеры экономят на комплектующих.

Подтип LED с дополнительным слоем квантовых точек. Такие матрицы отличаются более глубоким и насыщенным цветом, а потому лучше раскрывают возможности HDR. Стоят чуть дороже, в плане цветопередачи близки к OLED.

OLED — лучшая технология прямо сейчас

Фото © Shutterstock

Где встречается: во флагманских и предфлагманских телевизорах.

Самый современный и бескомпромиссный тип матрицы. Тут применяются светодиоды, они светятся сами, без дополнительной подсветки. Цвета становятся ярче и контрастнее. Чёрный на OLED глубокий и насыщенный, а на LCD он может быть серым или фиолетовым. Отсутствие подложки позволяет сделать телевизор тоньше. Минусы такого типа матрицы — пиксели могут выгореть, а цветопередача бывает неточной.

Mini LED — усовершенствованный OLED

Фото © David Becker / Getty Images

Где встречается: во флагманских телевизорах.

Подтип OLED. В этом типе матрицы инженеры устранили главные недостатки OLED, а именно ещё снизили энергопотребление и замедлили процесс выгорания пикселей. Особенно активно применяется в продукции Apple, а в этом году на CES 2021 компания LG представила линейку телевизоров с матрицами этого типа.

Это почти тот же OLED, только вместо светодиодов на основе органических соединений в них используются нормальные светодиоды очень маленького размера. На каждый пиксель их по три.

Mini LED сочетает плюсы и отсутствие недостатков OLED. Время отклика и контрастность — как у OLED, но для выгорания пикселя требуется в сто, а то и в тысячу раз большее время экспозиции.

Компания LG на выставке CES 2021 представила совершенно новые линейки телевизоров QNED — QNED99, QNED95 и QNED90. Каждая представлена тремя моделями с экранами диагональю 65, 75 и 86 дюймов. Как отмечает производитель, в ТВ применяются передовые матрицы.

MicroLED — третий тип матрицы, который пока сложно найти

Фото © Justin Sullivan / Getty Image

Где применяется: во флагманских модульных телевизорах.

Сейчас идёт эпоха OLED. Технология сама совершенная, но она не идеальна. У неё есть ряд недостатков: выгорание экрана, долгое время отклика, относительно низкая яркость.

Часть этих проблем ушла бы в прошлое с уменьшением числа светодиодов. Проблема в том, что сделать это в OLED невозможно. Если уменьшить количество светодиодов, снизится количество света и качество картинки упадёт. А если снизить их количество и повысить мощность, чтобы компенсировать нехватку света, увеличится энергопотребление и нагрев, что в разы снизит срок службы и повысит вероятность поломки.

Получается, что OLED в тупике. Решение проблем — другой тип матрицы, microLED. Его не назвать новым, эта технология разрабатывается с 2000-х годов, актуальность она получила только в 2020-х.

MicroLED в качестве пикселей использует не органические светодиоды, а диоды на основе нитрида галлия. Он широко используется для создания светодиодов полупроводниковых лазеров и сверхвысокочастотных транзисторов, а там нужна высокая точность и резкость. Такие диоды очень малы — около одной десятой толщины человеческого волоса.

Главный плюс матрицы в том, что она не выгорает, в отличие от OLED. Есть и другие: более высокая яркость, более высокая скорость, термостабильность и контрастность.

Пока microLED не используется массово. Samsung анонсировала лишь несколько образцов microLED TV. Для домашнего использования компания планирует продавать телевизоры с диагональю экрана 75, 88, 93 и 110 дюймов и яркостью в 5000 нит. LG в середине 2020 года представила модель MAGNIT LSAB009 с экраном 163 дюйма. Это нишевые дорогие устройства.

Какой должна быть диагональ экрана?

От размеров экрана зависит комфорт при просмотре и то, насколько органично телевизор впишется в интерьер. Прежде всего определитесь, куда вы собираетесь поставить телевизор.

32 дюйма и меньше — это для кухни. Расстояние между человеком и дисплеем, как правило, самое маленькое. В спальне и гостиной размер телевизора и диагонали экрана ограничен лишь бюджетом пользователя. Чем больше, тем лучше и тем, соответственно, дороже устройство.

А ещё есть условная формула, по которой можно высчитать оптимальную диагональ экрана: расстояние от зрителя до телевизора (в дюймах) / 2,5 = диагональ экрана телевизора. Значение округляется до целых.

Например, в гостиной расстояние от ваших глаз до телевизора составляет четыре метра. Следовательно, переводим метры в дюймы (4 метра = 157,48 дюйма) и подставляем в формулу: 157,48 / 2,5 = 62,8 дюйма.

Оптимальная диагональ:

32 дюйма для кухни;

42 дюйма для гостиной;

55 дюймов для спальни.

Стоит помнить, что увеличение даже на десять дюймов многократно повышает цену телевизора. Потому что каждое поколение ЖК-экранов оптимизировано под конкретные размеры, как правило, не больше 55 дюймов. И себестоимость матриц большего размера значительно выше.

Авторы