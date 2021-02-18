Google запретила установку APK-файлов на смартфонах Pixel: как в Android уничтожают свободу

В приложении камеры от Google заметили новое ограничение: последняя версия может устанавливаться только на одну модель смартфона. Это рушит концепцию Android, где с помощью APK-файла можно установить любой софт на любое мобильное устройство. Возможно, на этом разработчики не остановятся. Что будет дальше — в материале Лайфа.

Что происходит?

Исследователи XDA Developers изучили программный код Google Camera и обнаружили важное изменение. Разработчики "корпорации добра" усовершенствовали систему безопасности, и теперь приложение не будет работать на смартфонах, для которых оно не предназначено.

В итоге версия Google Camera 8.0 доступна эксклюзивно на смартфоне Pixel 5. Если установить APK-файл на другой модели, возникнет ошибка и приложение не сможет работать.

Изначально Google Camera создавалась для смартфонов Pixel, но с помощью APK-файлов её можно было установить почти на любой смартфон в обход запрета компании. Кроме того, разные версии предназначены для разных моделей Pixel, они отличаются друг от друга набором возможностей. APK-файлы от Google Camera активно устанавливали гики, это приложение улучшало фотографии почти на любом смартфоне благодаря уникальным алгоритмам. Кажется, Google захотела, чтобы лучшие возможности были доступны эксклюзивно на Pixel 5.

Проблема масштабнее, чем можно подумать. Google начала постепенно экспериментировать с запретом на загрузку приложений со стороны. Пока компания не собирается блокировать все альтернативные магазины приложений вроде AppGallery или Galaxy Store. Её задача — сделать невозможной установку новых версий Google Camera на старые смартфоны Pixel.

Зачем это Google?

О попытках Google ограничить установку новых сборок Gcam на "пикселях" прошлых лет стало известно ещё прошлой осенью. Однако тогда на это мало кто обратил внимание.

В XDA Developers предполагают, что Google так поступила, чтобы привлечь внимание к новым моделям. Программные ограничения — обычное дело. В камере iPhone 11 ночной режим доступен только основному модулю, а в iPhone 12 — основному и ультраширокоугольному. На его применение в модели 2019 года установлено ограничение, хотя аппаратно ультраширокоугольные модули у обеих моделей одинаковые.

Почему это реально?

Нет никакой гарантии того, что Google не распространит эту практику шире в будущем. Тем более что запретить пользователям скачивать неподдерживаемые приложения или взломанные версии, чтобы пользователи платили за них в магазинах, в её интересах. В первом случае она может спровоцировать пользователей покупать более новые смартфоны чаще, а во втором — увеличит доход от взимания комиссии в Google Play.

Более жёсткого контроля за приложениями могут потребовать и США. В начале этого года корпорации начали массово банить ресурсы, не удаляющие сообщения республиканцев. App Store и Google Play удалили соцсеть Parler. Якобы в ней координировали протесты сторонников действующего президента страны. Но это не единственная санкция против ресурса.

Telegram также мог быть забанен. Об этом сообщала и попавшая под американские санкции соцсеть Gab.com. Левая активистка Гвен Снайдер уже требовала удалить мессенджер из магазинов приложений, потому что он стал альтернативой Parler. Установка приложений с помощью APK-файлов рушила такие планы. На Android можно загрузить приложение из любого источника. Если государство не в силах повлиять на сервер, где оно располагается, то ресурс продолжит работать.

Почему это частично правильно?

На устройствах с iOS разрешена загрузка приложений только из App Store в целях безопасности. Все приложения проходят проверку. Не соблюдающие требования удаляются. Это позволяет пропускать минимум вирусов и контролировать активность самих приложений. Например, видеть, к каким данным они запрашивают доступ и нужен ли он им.

На Android в разы больше вирусов, в частности из-за свободы действий пользователей. Распознают и удаляют их преимущественно гики, но большинство пользователей смартфонов всё равно поверхностно изучают приложения и операционную систему. Для них ограничения вроде запрета на установку приложений через APK пойдут на пользу.

Почему это проблема для разработчиков?

Возможность устанавливать приложения с помощью APK-файлов — фишка Android на фоне iOS. Для пользователей это расширение свободы и возможность устанавливать приложения в обход Google Play, для разработчиков же это способ делать приложение, не подчиняясь правилам магазина.

Громкий скандал разразился летом 2020 года. Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную игру Fortnite от Epic Games. Разработчики добавили собственную платёжную систему, чтобы не платить комиссию за встроенные покупки, владельцы магазинов приложений посчитали это неприемлемым. Apple обвинила Epic Games сразу в двух нарушениях: студия обошла обязательную комиссию и добавила возможность, не проверенную и не утверждённую App Review.

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Только у владельцев Android всё ещё была возможность установить Fortnite через APK-файл на официальном сайте разработчиков. У пользователей iPhone её нет. Итог от Epic Games: возможность устанавливать софт только через официальный магазин даёт возможность цензурировать контент и блокировать всех неугодных.

— Удаление Fortnite — ещё один пример использования доминирующего положения. Apple накладывает необоснованные ограничения и незаконно пытается сохранить свою монополию на рынке обработки платежей в приложениях на базе iOS, — заявили в студии.

По этой же причине основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с iOS на Android, чтобы "сохранить доступ к свободному потоку информации". В качестве реакции на удаление соцсети Parler из App Store из-за её популярности у сторонников президента США Дональда Трампа он рассказал, что магазины приложений не менее опасны, чем Twitter, блокирующий республиканцев.

— Дуополия Apple и Google представляет собой гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter, — заявил Дуров. По его мнению, Apple опаснее, чем Google, потому что может полностью ограничить доступ пользователей к приложениям. А на Android можно устанавливать собственные приложения в виде APK-файлов.

Пока нет никаких предпосылок для того, что возможность установки APK-файлов будет заблокирована. Впрочем, с блокировкой Трампа и республиканцев их тоже не было. История с Google Camera показала, что даже в Android свободу действий можно ограничить.

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