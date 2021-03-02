В США школьник застрелил одноклассника в первый день возвращения к очным занятиям
Подросток скрылся с места преступления, но его нашли и поместили в следственный изолятор.
В США школьник застрелил одноклассника в первый день возвращения к очным занятиям. Видео © Twitter / IAMJADEJACKSON
В США подросток погиб после стрельбы в здании школы в первый день возвращения к очному обучению. Об этом пишет New York Times со ссылкой на заявление местных властей.
Инцидент произошёл в городе Пайн-Блафф штата Арканзас. Во время перемены одноклассник жертвы открыл огонь и скрылся с места преступления.
Стражи порядка прибыли по вызову около десяти утра по местному времени. Сотрудники учебного заведения сопроводили всех детей в спортзал и сообщили, что они в безопасности, а стрельба была единичным инцидентом.
Раненого 15-летнего ученика доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Стрелка обнаружили с помощью собак в нескольких кварталах от школы. Его доставили в центр правосудия по делам несовершеннолетних и поместили в следственный изолятор. Полиция пока не установила мотивов преступления, но у офицеров есть уверенность в том, что стрельба была целенаправленной.
Понедельник был первым днём возвращения к очному обучению в школе города Пайн-Блафф, население которого — около 43 000 человек. Из-за непогоды, обрушившейся на Арканзас, занятия шли в онлайн-формате. Пока не ясно, пройдут ли уроки в ближайшее время.
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