В США школьник застрелил одноклассника в первый день возвращения к очным занятиям. Видео © Twitter / IAMJADEJACKSON

В США подросток погиб после стрельбы в здании школы в первый день возвращения к очному обучению. Об этом пишет New York Times со ссылкой на заявление местных властей.

Инцидент произошёл в городе Пайн-Блафф штата Арканзас. Во время перемены одноклассник жертвы открыл огонь и скрылся с места преступления.

Стражи порядка прибыли по вызову около десяти утра по местному времени. Сотрудники учебного заведения сопроводили всех детей в спортзал и сообщили, что они в безопасности, а стрельба была единичным инцидентом.

Раненого 15-летнего ученика доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Стрелка обнаружили с помощью собак в нескольких кварталах от школы. Его доставили в центр правосудия по делам несовершеннолетних и поместили в следственный изолятор. Полиция пока не установила мотивов преступления, но у офицеров есть уверенность в том, что стрельба была целенаправленной.

Понедельник был первым днём ​​возвращения к очному обучению в школе города Пайн-Блафф, население которого — около 43 000 человек. Из-за непогоды, обрушившейся на Арканзас, занятия шли в онлайн-формате. Пока не ясно, пройдут ли уроки в ближайшее время.

Ранее в США неизвестный расстрелял посетителей дома ветеранов, один человек погиб и четверо получили ранения.

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