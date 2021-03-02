Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Учёные из Гарварда перечислили пять простых способов снизить риск инсульта

Правила, доступные практически каждому, помогут уберечься от печальных последствий.

2 марта 2021, 02:16

Фото © Pixabay

Гарвардская медицинская школа дала пять рекомендаций по предотвращению инсульта. Об этом пишет газета Express.

Прежде всего внимание нужно уделить питанию. Пища может как навредить организму, так и вылечить его. Подрывает здоровье излишне жирная, сладкая и солёная еда.

"Гипертония, если с ней не справиться, может удвоить или в четыре раза увеличить риск инсульта. Улучшить показатели артериального давления можно, уменьшив потребление соли", — отметили гарвардские специалисты.

Кардиолог рассказала, когда требуется срочная госпитализация при низком давлении

Кардиолог рассказала, когда требуется срочная госпитализация при низком давлении

Во-вторых, колбасы, чипсы и копчёности врачи советуют заменить на рыбу, миндаль, авокадо, рапсовое, кукурузное и подсолнечное масло. Третьим пунктом медики указали важность потребления фруктов.

Спорт также благотворно влияет на здоровье. Поддержать в норме кровяное давление помогут ежедневные 30-минутные тренировки. Кроме того, физические упражнения помогают держать вес в норме, что тоже сокращает вероятность инсульта.

А вот от сигарет лучше отказаться. Курение спазмирует сосуды и увеличивает артериальное давление, тем самым повышая риск нарушения кровоснабжения мозга.

Ранее Лайф писал о том, что учёные нашли предвестник будущих инфаркта и инсульта.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1