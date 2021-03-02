Учёные из Гарварда перечислили пять простых способов снизить риск инсульта

Гарвардская медицинская школа дала пять рекомендаций по предотвращению инсульта. Об этом пишет газета Express.

Прежде всего внимание нужно уделить питанию. Пища может как навредить организму, так и вылечить его. Подрывает здоровье излишне жирная, сладкая и солёная еда.

"Гипертония, если с ней не справиться, может удвоить или в четыре раза увеличить риск инсульта. Улучшить показатели артериального давления можно, уменьшив потребление соли", — отметили гарвардские специалисты.

Во-вторых, колбасы, чипсы и копчёности врачи советуют заменить на рыбу, миндаль, авокадо, рапсовое, кукурузное и подсолнечное масло. Третьим пунктом медики указали важность потребления фруктов.

Спорт также благотворно влияет на здоровье. Поддержать в норме кровяное давление помогут ежедневные 30-минутные тренировки. Кроме того, физические упражнения помогают держать вес в норме, что тоже сокращает вероятность инсульта.

А вот от сигарет лучше отказаться. Курение спазмирует сосуды и увеличивает артериальное давление, тем самым повышая риск нарушения кровоснабжения мозга.

Ранее Лайф писал о том, что учёные нашли предвестник будущих инфаркта и инсульта.

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