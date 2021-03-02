Учёные из Гарварда перечислили пять простых способов снизить риск инсульта
Правила, доступные практически каждому, помогут уберечься от печальных последствий.
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Гарвардская медицинская школа дала пять рекомендаций по предотвращению инсульта. Об этом пишет газета Express.
Прежде всего внимание нужно уделить питанию. Пища может как навредить организму, так и вылечить его. Подрывает здоровье излишне жирная, сладкая и солёная еда.
"Гипертония, если с ней не справиться, может удвоить или в четыре раза увеличить риск инсульта. Улучшить показатели артериального давления можно, уменьшив потребление соли", — отметили гарвардские специалисты.
Во-вторых, колбасы, чипсы и копчёности врачи советуют заменить на рыбу, миндаль, авокадо, рапсовое, кукурузное и подсолнечное масло. Третьим пунктом медики указали важность потребления фруктов.
Спорт также благотворно влияет на здоровье. Поддержать в норме кровяное давление помогут ежедневные 30-минутные тренировки. Кроме того, физические упражнения помогают держать вес в норме, что тоже сокращает вероятность инсульта.
А вот от сигарет лучше отказаться. Курение спазмирует сосуды и увеличивает артериальное давление, тем самым повышая риск нарушения кровоснабжения мозга.
Ранее Лайф писал о том, что учёные нашли предвестник будущих инфаркта и инсульта.
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