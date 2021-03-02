Матвиенко заявила, что зарубежных IT-гигантов нужно заставить соблюдать российское законодательство

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо разработать меры, чтобы зарубежные IT-гиганты соблюдали предписания Роскомнадзора и российское законодательство.

"Речь идёт не об ужесточении, а об урегулировании. Многие вопросы просто юридически не урегулированы", — приводит слова спикера Совфеда РИА "Новости".

По словам Матвиенко, раньше, принимая законы, власти РФ рассчитывали на то, что такие крупные и уважаемые компании не посмеют их нарушать. Спикер отметила, что это были своеобразные законы-предупреждения. Однако зарубежные корпорации стали игнорировать законодательство. В связи с этим она призвала разработать меры, чтобы заставить их безусловно выполнять требования.

Матвиенко добавила, что речь идёт и о том, чтобы обязать интернет-гигантов зарегистрировать свои представительства в РФ и платить налоги. Председатель Совфеда напомнила, что IT-компании зарабатывают огромные деньги на России и не платят налоги. Она напомнила, что Франция уже пыталась решить эту проблему.

"Проблему, которая стала всеобщей, которая требует неких единых налоговых правил, ведь они зарабатывают немыслимые объёмы денег в каждой стране присутствия", — заключила спикер.

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил о том, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещённой информацией. В ведомстве отметили, что социальная сеть злостно нарушает российское законодательство. А по словам члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории площадок.

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