Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Twitter за неудаление запрещённой информации
Если администрация после получения уведомления не заблокирует её, то будет вынуждена заплатить штраф.
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Роскомнадзор составит в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неудаление запрещённой информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов", — цитирует сообщение ТАСС.
В Роскомнадзоре добавили, что компания Twitter Inc в курсе этого.
Если после получения уведомления администрация соцсети не заблокирует запрещённую информацию, то её ждёт штраф от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. А при повторном нарушении сумма взыскания увеличится до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещённой информацией. В ведомстве отметили, что социальная сеть злостно нарушает российское законодательство.
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Роскомнадзор: Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещённой информацией
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