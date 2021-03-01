Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Twitter за неудаление запрещённой информации

Роскомнадзор составит в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неудаление запрещённой информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что компания Twitter Inc в курсе этого.

Если после получения уведомления администрация соцсети не заблокирует запрещённую информацию, то её ждёт штраф от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. А при повторном нарушении сумма взыскания увеличится до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.