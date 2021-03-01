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Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Twitter за неудаление запрещённой информации

Если администрация после получения уведомления не заблокирует её, то будет вынуждена заплатить штраф.

1 марта 2021, 20:03

Фото © Pixabay

Роскомнадзор составит в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неудаление запрещённой информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов", — цитирует сообщение ТАСС.

В Роскомнадзоре добавили, что компания Twitter Inc в курсе этого.

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Если после получения уведомления администрация соцсети не заблокирует запрещённую информацию, то её ждёт штраф от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. А при повторном нарушении сумма взыскания увеличится до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещённой информацией. В ведомстве отметили, что социальная сеть злостно нарушает российское законодательство.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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