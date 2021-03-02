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Инвесторы TON потребовали у Дурова возместить убытки на миллионы долларов

По разным данным, сумма составляет от $20 до $100 млн.

2 марта 2021, 03:46
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Инвесторы из фонда Da Vinci Capital направили основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову уведомление о намерении подать в суд, если им не будут компенсированы убытки после неудачи проекта блокчейн-платформы TON. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на близкий к фонду источник.

В мае разработчик объявил о закрытии криптовалюты Gram, в которую было вложено $1,7 млрд. Теперь вкладчики потребовали вернуть около $100 млн в течение двух недель.

Дуров заявил, что Telegram уже вернул инвесторам TON более 1,2 млрд долларов

Дуров заявил, что Telegram уже вернул инвесторам TON более 1,2 млрд долларов

В свою очередь, источники, близкие к топ-менеджменту компании Telegram, заявили, что там действительно получили письмо от фонда, но с требованием компенсировать только 20 миллионов долларов. Отмечается, что если инвесторы не получат необходимую сумму в течение двух недель, то подадут в суд.

Ранее в июне 2020 года американский суд обязал Telegram вернуть покупателям криптовалюты 1,22 млрд долларов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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