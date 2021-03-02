Мощный взрыв самогонного аппарата разнёс квартиру в Екатеринбурге, пострадал один человек

Один человек пострадал при взрыве самогонного аппарата в одной из квартир трёхэтажного дома в Екатеринбурге на улице Авиаторов, 11. В ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что 50-летний мужчина доставлен в больницу с ожогами.





"В жилище, где всё произошло, находилось несколько человек, но госпитализация потребовалась лишь одному — гражданину по фамилии Осадчий 1970 года рождения. Он доставлен в ожоговый центр ГКБ № 40 с ожогами тела порядка 20%", — рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

По словам очевидцев, в результате взрыва в квартире на втором этаже выбило все окна. Из-за шума на улицу выбежали даже жильцы соседнего дома. Они посчитали, что в здании произошёл взрыв газа. Приехавшие на место правоохранители, однако, эту версию опровергли и нашли остатки виновника ЧП — самогонного аппарата.

Ранее Лайф сообщал о крупном пожаре, который произошёл на территории Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В связи с этим добыча газа была приостановлена.

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