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Песков заявил о неэффективности антироссийских санкций

Ранее СМИ сообщили, что новые ограничения могут ввести уже сегодня.

2 марта 2021, 10:26

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Политика санкций против России неэффективна и не достигает цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о том, что США могут ввести новые ограничения против Москвы уже 2 марта.

"Наверное, неуместно обсуждать невведённые санкции, и, конечно, последнее, что мы хотели бы делать, — это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться. В любом случае мы будем ориентироваться на наши собственные интересы", — отметил представитель Кремля.

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Песков добавил, что подобная политика ряда стран Запада не достигает цели.

Напомним, ранее о планах расширить санкции против России после своего визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Одной из главных причин введения новых ограничений стал арест, а также изменение приговора Алексею Навальному, о чём говорил сам Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением. Позже стало известно, что постпреды ЕС согласовали новые ограничительные меры.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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