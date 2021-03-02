Песков заявил о неэффективности антироссийских санкций

"Наверное, неуместно обсуждать невведённые санкции, и, конечно, последнее, что мы хотели бы делать, — это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться. В любом случае мы будем ориентироваться на наши собственные интересы", — отметил представитель Кремля.