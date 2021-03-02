Песков заявил о неэффективности антироссийских санкций
Ранее СМИ сообщили, что новые ограничения могут ввести уже сегодня.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Политика санкций против России неэффективна и не достигает цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о том, что США могут ввести новые ограничения против Москвы уже 2 марта.
"Наверное, неуместно обсуждать невведённые санкции, и, конечно, последнее, что мы хотели бы делать, — это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться. В любом случае мы будем ориентироваться на наши собственные интересы", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что подобная политика ряда стран Запада не достигает цели.
Напомним, ранее о планах расширить санкции против России после своего визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Одной из главных причин введения новых ограничений стал арест, а также изменение приговора Алексею Навальному, о чём говорил сам Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением. Позже стало известно, что постпреды ЕС согласовали новые ограничительные меры.
Выбор редакции
Лавров: Россия ответит на новые возможные санкции США
В Кремле назвали преждевременным "рубить все концы" с ПАСЕ
Скандальный бывший генпрокурор Украины Луценко похудел ради карьеры телезвезды
Зеленский сделал прививку от ковида вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "Г"
Экс-бойфренд Бузовой Дава расплатился с миллионным долгом перед риелторами
Комментариев: 0