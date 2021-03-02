Тело младенца нашли в подъезде дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге в одном из домов обнаружили тело младенца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по городу. Там уточнили, что малыша нашли в подъезде.

"В подъезде одного из домов, расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено тело младенца", — говорится в сообщении СК РФ.

Пока причины смерти ребёнка не установлены, это станет известно после проведения ряда экспертиз, заявили в ведомстве. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Не так давно Лайф сообщал, что в городе Луге под Санкт-Петербургом тело младенца обнаружили в мусоропроводе одного из домов.

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