Тело младенца нашли в подъезде дома в Петербурге
Следователи устанавливают причину смерти ребёнка.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
В Санкт-Петербурге в одном из домов обнаружили тело младенца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по городу. Там уточнили, что малыша нашли в подъезде.
"В подъезде одного из домов, расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено тело младенца", — говорится в сообщении СК РФ.
Пока причины смерти ребёнка не установлены, это станет известно после проведения ряда экспертиз, заявили в ведомстве. По факту произошедшего организована доследственная проверка.
Не так давно Лайф сообщал, что в городе Луге под Санкт-Петербургом тело младенца обнаружили в мусоропроводе одного из домов.
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